Venezuelába utazott a CIA igazgatója

„A caracasi találkozón Ratcliffe igazgató megvitatta a gazdasági együttműködés lehetőségeit, valamint azt, hogy Venezuela többé nem lehet biztonságos menedék Amerika ellenségei, különösen a kábítószer-kereskedők számára” – mondta a tisztviselő.

A találkozó akkor került megrendezésre, amikor Trump ellenőrzést végzett ​​Venezuela olajtermelése felett, mondván, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag „irányítani” fogja az országot, miután a hónap elején elfoglalta Venezuelát.

Trump María Corina Machado ellenzéki vezetőt támogatta, aki csütörtökön találkozott az elnökkel és Nobel-békedíját is neki ajándékozta.

A Trump-adminisztráció tisztviselői Maduro elfogása utáni tájékoztatón kifejteték, hogy a lépés nem egy rezsimváltó művelet volt, mivel a venezuelai kormány nagyrészt egyben maradt, és most is Rodrígez, Maduro helyettese vezeti azt.

A kormányzat Machado helyett Rodrígez támogatásáról szóló politikai döntését egy titkos CIA-elemzés befolyásolta, amely Maduro elnökségének megszűnését és esetleges eltávolításának rövid távú következményeit vizsgálta – állítja egy, az ügyhöz közel álló forrás.

A szigorúan őrzött hírszerzési terméket magas rangú politikai döntéshozók rendelték meg, és a CIA-tól elvárták, hogy a jövőben is hasonló ajánlásokat tegyen a venezuelai vezetés helyzetével kapcsolatban.

A CIA is részt vett Maduro elfogására irányuló tervben. Augusztusban az ügynökség titokban egy kis csapatot telepített Venezuelába, hogy nyomon kövessék Madurot, lakhelyét és mozgását, ami segített végrehajtani a műveletet hónap elején – közölték a tervekkel kapcsolatban álló források.

Az eszközök között volt egy, a venezuelai kormányon belül működő CIA-forrás is, aki segített az Egyesült Államoknak Maduro hollétének és mozgásának nyomon követésében elfogása előtt – mondta egy, a műveletről tájékoztatott forrás.

Ratcliffe és Rodrígez ezen a héten tartott találkozója az amerikai tisztviselő szerint a bizalomépítést célozta – írta a cnn.