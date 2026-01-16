2026. január 17., szombat

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újabb európai csapatok landoltak Grönlandon

MH
 2026. január 16. péntek. 9:43
Megosztás

Élőben követi a világ egyik legnagyobb hírügynöksége, ahogy sorra érkeznek az európai csapatok Grönland partjaihoz és földjére.

Újabb európai csapatok landoltak Grönlandon
Hadihajó érkezett a sziget partjaihoz
Fotó: AFP/Alessandro Rampazzo

Folyamatos jelenlét mentén tudósít a Grönland körül kialakult helyzetrőll a világ egyik legjelentősebb hírügynöksége, a BBC. Mint legfrissebb anyagukból kiderül, Katya Adler, a BBC Europe szerkesztője tartózkodik a helyszínen - ahol ezekben az órákban kezdtek gyülekezni több európai állam csapatai és hajói. A korlátozott bevetés Német, Francia, Fiin és Svédországot valamint Norvégiát, Hollandiát és az Egyesült Királyságot érinti.

A lapban emlékeztetnek, Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, az Egyesült Államoknak „birtokolnia” kell a szigetet azért, hogy megakadályozza Oroszország és Kína térhódítását. Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke a héten kijelentette, a térség egy igen masszív geopolitikai válság részévé vált, ám ha népét választásra kérnék, Dánia mellett voksolnának az Egyesült Államok helyett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink