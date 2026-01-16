Trump átvette Machadótól a Nobel-békedíját

„A Fehér Ház tisztviselőitől azt a tájékoztatást kaptam, hogy Machado ragaszkodott ahhoz, hogy átadja a Nobel-érmet az elnöknek, aki elfogadta azt” – mondta Bret Baier műsorvezető a Fox News adásában, írja az Orosz Hírek.

Korábban Machado azt mondta, hogy „átadta” a díját Trumpnak, de nem árulta el, hogy az amerikai vezető elfogadta-e azt.

Donald Trump amerikai elnök többször kijelentette, hogy méltónak tartja magát a Nobel-békedíjra. 2025. október 10-én azonban a Nobel-bizottság bejelentette, hogy az idei díjat Maria Corina Machado, a venezuelai szélsőjobboldali ellenzék vezetője kapja.

A Washington Post január elején arról számolt be, hogy Trump úgy döntött, nem támogatja Machado-t politikailag, mert ő 2025-ben elfogadta a díjat, ahelyett, hogy Trump javára visszautasította volna. A Nobel bizottság közölte, hogy a díj nem átruházható.