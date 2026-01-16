Személyzet nélküli helikoptert tesztelt a brit haditengerészet

A brit királyi haditengerészet pénteken bejelentette, hogy teljesítette első teljes, autonóm repülését Proteus, amelyet tengeralattjárók nyomon követésére és egyéb, az észak-atlanti feszültség fokozódó kockázatú küldetések végrehajtására terveztek.

Az USA Grönland megszerzésére irányuló törekvése részben azért is fontos, hogy kiterjessze az orosz hajók és tengeralattjárók által használt vizek – beleértve a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti vizeken folytatott tevékenységeket is – megfigyelését. Oroszország szerint kitaláció, hogy Moszkva és Peking fenyegetést jelentene Grönlandra.

A brit haditengerészet közölte, hogy a Proteus névre keresztelt helikopter sikeresen teljesített egy rövid tesztprogramot.

Egy 60 millió fontos program keretében fejlesztették ki, és kulcsfontosságú volt Nagy-Britannia és NATO-szövetségesek védelmében az észak-atlanti térségben a „változó fenyegetésekkel” szemben.

A Leonardo védelmi és repülőgépipari csoport (LDOF.MI) tervezte és építette. A Proteus profi szenzorokra és szoftveres számítógépes rendszerekre támaszkodik, amelyek lehetővé teszik számára a környezet értelmezését és a döntések meghozatalát – közölte a haditengerészet.

A haditengerészet azt mondta, hogy tengeralattjáró elhárításra, tengeri járőrözésre és víz alatti hajók nyomon követésére tervezték.

„A Proteus előrelépést jelent abban, ahogyan a tengeri repülést és küldetéseket eddig tervezték. Piszkos és veszélyes küldetéseket hajthat végre kihívást jelentő környezetben anélkül, hogy az emberi üzemeltetőket veszélyeztetné” – mondta Nigel Colman, a Leonardo Helicopters brit ügyvezető igazgatója.

A haditengerészet már most is számos drónt üzemeltet, köztük egy kisebb megfigyelő helikoptert, de a Proteus nagyobb és kifinomultabb – írta a Reuters.