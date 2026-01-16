Külföld
Szabotázsakciókkal vádoltak meg négy ukrán és egy orosz állampolgárt
Az öt férfit az orosz hírszerzés javára folytatott tevékenységgel vádolták meg
Az öt férfit az orosz hírszerzés javára folytatott tevékenységgel vádolták meg, valamint azzal, hogy 2024 nyarán a logisztikai és légiforgalmi infrastruktúra elleni szabotázsakciókban, valamint ezek előkészítésében vettek részt.
A szabotázsakciók abból álltak a vád szerint, hogy a férfiak öngyulladó szerkezeteket tartalmazó csomagokat küldtek futárszolgálattal Litvániából Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Észak-Írországba. A küldemények egy része közúti szállítás közben, illetve repülőtéri átrakodási központokban felgyulladt, és jelentős vagyoni károkat okozott.
Két „tesztcsomagot” az Egyesült Államokba és Kanadába is elküldtek.
A férfiakat más szabotázsakciók előkészítésével és ezek elkövetőinek a toborzásával is megvádolták.
Tevékenységük célja az európai államok logisztikai és légiforgalmi infrastruktúrájának destabilizálása volt a vádirat szerint, valamint a társadalmi és politikai légkör befolyásolása is az ukrajnai háború kapcsán.
Mindezeket a tetteket a lengyel ügyészség terrorjellegűeknek minősítette, és akár életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki értük Lengyelországban. A vádlottakat előzetes letartóztatásba helyezték.
A vádemelésre már január 7-én sor került, az ügyészség azonban csak most adott ki róla közleményt.
A közlemény szerint az ügyben egy hatodik férfi – egy orosz állampolgár – ellen is összegyűjtöttek terhelő bizonyítékokat. Ellene azonban nem emelhettek vádat, mert a tartózkodási helye ismeretlen. A nyomozás folytatódik, és még további gyanúsítottjai vannak – derül ki a közleményből.