Rengeteg a poszttraumás stressztől szenvedő izraeli katona

 2026. január 16. péntek. 18:31
Megnőtt Izraelben a katonák körében a poszttraumás stresszes esetek és az öngyilkosságok száma. A szekértők szerint mindezért egyértelműen a háború folytatódása tehető felelőssé.

Az izraeli hadsereg személyi állománya PTSD tünetekkel küzd
Fotó: AFP/Jaafar Ashtiyeh

Drámai mértékben emelkedett az Izraeli Haderő (IDF) soraiban a Gáza elleni kétéves támadás óta a poszttraumás stresszben (PTSD) szenvedő és az öngyilkosságot elkövető katonák száma - írja friss cikkében a Reuters. Mint olvasható, a Védelmi Minisztérium és az egészségügyi szolgáltatók legfrissebb jelentései részletesen ismertették az egyenruhások mentális egészségügyi válságát, amely a Gázában és Libanonban folytatódó harcok, valamint az Iránnal fokozódó feszültségek nyomán alakult ki.

A Gázai tisztviselők szerint a zsidó állam csapásai nyomán több mint 71 000 palesztin hunyt el, míg Dél-Libanonban az áldozatok száma meghaladja a 4400-at. Az izraeli veszteségeket 1100 katonára teszik. A háború Gáza nagy részét elpusztította, és a kétmillió lakos túlnyomó többsége nem rendelkezik megfelelő lakhellyel, élelemmel, illetve nincs hozzáférése a legalapvetőbb orvosi és egészségügyi szolgáltatásokhoz sem.

A reuters szerint izraeli tanulmányok kimutatták, hogy a konfliktus megtette hatását azoknak a katonáknak a mentális egészségére is, akik a Hamász felszámolását és a túszok kiszabadítását vagy a Hezbollah lefegyverzését végezték el. A jeruzsálemi védelmi minisztérium közlése szerint 2023 szeptembere óta közel negyven százalékkal nőtt a PTSD eseteinek száma, és az előrejelzése szerint e mutató 2028-ra döbbenetes módon fog meghízni. A tárca tudatta azt is, hog a háborús sérülésekkel kezelt 22 300 katona hatvan százaléka szenved a poszttraumás stressztől.

