Rabszállítókra cserélték az iskolabuszokat Oroszországban

Az elmúlt napokban rendkívüli időjárási helyzet alakult ki Oroszország legkeletebbi régiójában, a Kamcsatka-félszigeten. Helyi sajtóbeszámolók szerint a térséget több napon át tartó, szokatlanul intenzív havazás és viharos szél sújtotta, aminek következtében a közlekedési infrastruktúra több településen részlegesen vagy teljesen megbénult.

A legsúlyosabban érintett város Petropavlovszk‑Kamcsatszkij volt, ahol a hótéreg magassága meghaladta a személygépkocsik tetőszintjét.

A helyi hatóságok beszámolói szerint a havazás nemcsak az úthálózatot tette járhatatlanná, hanem a hó eltakarítása is komoly nehézségekbe ütközött. Több városban ideiglenes veszélyhelyzeti intézkedéseket vezettek be, az iskolák többsége bezárt, a lakosságot pedig arra kérték, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonaikat.

A rendkívüli helyzet kezelésére a regionális és városi szervek több állami intézmény erőforrásait is bevonták. A legnagyobb sajtóvisszhangot Petropavlovszk-Kamcsatszkij önkormányzatának azon döntése keltette, melynek értelmében az iskolabuszokat rabszállító járművekre cserélték. A köznyelvben „autozak” néven ismerik ezeket a járműveket, melyek megerősített felépítésűek, összkerékhajtásúak, és általában a rendfenntartó szervek – köztük a büntetés-végrehajtás, a Roszgvardija – üzemelteti őket, elsősorban rabszállítási célból.

A helyi hatóságok hangsúlyozták, hogy az intézkedés átmeneti jellegű, és kizárólag a közlekedési káosz enyhítését szolgálja. A beszámolók szerint az ilyen járműveket főként olyan útvonalakon vetették be, ahol a normál buszok elakadtak vagy egyáltalán nem tudtak elindulni, miközben a lakosság számára továbbra is szükség volt valamilyen alapvető közlekedési lehetőség biztosítására.

A Kamcsatkai Terület vezetése közölte: amint a havazás enyhül, és az utak megtisztíthatóvá válnak, a hagyományos tömegközlekedést helyreállítják, a rendfenntartó szervek járműveit pedig kivonják a civil forgalomból.

Több orosz nyelvű független médium és közösségi csatorna beszámolója szerint a rabszállítók bevetése szimbolikus jelentőséggel is bír, mivel rávilágít a térség infrastruktúrájának sérülékenységére és a rendkívüli időjárási eseményekre való felkészültség hiányosságaira – olvasható a Ripost-on.