Az orosz gyártmányú BM-35 Italmas kamikaze drónok, amelyeket a Védelmi Minisztérium üzemeltet, mostantól a Starlink műholdas kommunikációt használják. A részletekről a Telegram „Military Chronicle” csatornája számolt be.

A forrás szerint az ukrán fél már észlelt műholdfelszerelést orosz drónokon, ami után az ukrán fegyveres erők aggodalmukat fejezték ki az ügyben.

„A helyzet gyökeresen változik, és most a Starlink rendszerek stabil parancsnoki és telemetriai kommunikációs csatornákat biztosítanak drónjainknak, videoátvitellel és rádióparancs-vezérléssel.” — áll a szakértői kiadványban.

A nyugati média komoly problémákról számol be az ukrán fegyveres erőknél az orosz drónok elfogása során - írja az EADaily.