Orosz drónok forradalmi lépése
BM-35-ök mostantól Startlink-en repülnek
A SpaceX Starlink műholdhálózata
Fotó: AFP/Science Photo Library/SPB/Science Photo Libra/Mark Garlick
A forrás szerint az ukrán fél már észlelt műholdfelszerelést orosz drónokon, ami után az ukrán fegyveres erők aggodalmukat fejezték ki az ügyben.
„A helyzet gyökeresen változik, és most a Starlink rendszerek stabil parancsnoki és telemetriai kommunikációs csatornákat biztosítanak drónjainknak, videoátvitellel és rádióparancs-vezérléssel.” — áll a szakértői kiadványban.
A nyugati média komoly problémákról számol be az ukrán fegyveres erőknél az orosz drónok elfogása során - írja az EADaily.