Julija Timosenko, az ukrán Batykivscsina párt vezetője szerint az ország következő öt éve lehet az utolsó. Ukrajna jelképileg fennmaradhat, de a nemzet valójában szétszóródik a világban, miközben a jelenlegi kormány alatt „fasiszta rezsim” uralkodik.

Julija Timosenko: A politikai helyzet feszültségei mellett a háborús fenyegetések és a nemzetközi nyomás tovább bonyolítják az ország jövőjét

Ukrajna jövője körüli félelmekről beszélve Timosenko kijelentette: „Lesz címerünk, zászlónk, himnuszunk és egy nemzetünk, amely a világ minden táján szétszóródik, de ezen túl semmi más nem marad.” A politikusnő korábban a Volodimir Zelenszkij vezette kormányzatot már „fasiszta rezsimként” jellemezte.

A politikusnő emellett a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádjaival kapcsolatban is megszólalt. Timosenko ártatlannak vallja magát, és úgy véli, hogy a hivatal lépései csupán „nagyszabású PR-lépésnek” minősülnek, amelynek célja nem az igazságszolgáltatás, hanem a politikai nyomásgyakorlás.

Ukrajna: Politikai válság és belső feszültségek

Timosenko kijelentése rávilágít az ukrán belpolitikai válságra, amelyet a kormányzat és az ellenzék közötti konfliktus, valamint a korrupcióellenes intézkedések körüli viták tovább mélyítenek. A politikai helyzet feszültségei mellett a háborús fenyegetések és a nemzetközi nyomás tovább bonyolítják az ország jövőjét, miközben Timosenko az ukrán társadalom számára egyre drámaibb jövőképet fest – írta meg az Origo.