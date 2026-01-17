Megkezdődött a müncheni gázoló pere

Megkezdődött annak az afgán férfinak a pere pénteken, aki tavaly februárban autóval szándékosan belehajtott a Verdi szakszervezeti szövetség demonstrációján részt vevő emberek közé München belvárosában, egy 37 éves nő és kétéves kislányának a halálát, valamint további 39 ember sérülését okozva.

A 25 éves, Farhad N. néven azonosított férfi – akinek már korábban elutasították menedékkérelmét a hatóságok, és a támadás elkövetése előtt testépítő volt – egy ideig a demonstrálók és egy rendőrautó mögött haladt az autójával, majd hirtelen megelőzte őket, felgyorsított, és a felvonuló emberek közé hajtott. Csak 23 méter megtétele után állt meg, mert a már elütött emberekre ráhajtó autó kerekei nem érintkeztek a talajjal.

Az ügyészség „iszlamista motiváció” alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja. Őrizetbe vételekor „Allah akbár” kiáltásokat hallatott és imádkozott.

A férfi az első tárgyalási napon, a vádirat felolvasása alatt szinte végig közömbösen viselkedett, egyik ügyvédje pedig közölte, hogy ügyfele nem kíván nyilatkozni „az ügy lényegéről és a személyes helyzetéről” sem.

Laurent Lafleur, a bíróság szóvivője közölte, hogy a 15 éves kora óta Németországban élő, majd biztonsági őrként dolgozó férfit korábban a németországi társadalomba „tökéletesen beilleszkedettnek” tekintették. A nyomozás adatai szerint azonban a merényletet megelőző hónapokban a közösségi médiában követett afgán vallási személyiségek hatására radikalizálódott, és a nyugati országokat tette felelőssé „az Afganisztánban és a Közel-Keleten élő muszlim lakosság szenvedéséért”; amire úgy kívánt válaszolni, hogy „véletlenszerűen kiválasztott embereket próbált megölni Németországban”.

A tanácsvezető bíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy noha az előzetes vádirat szerint a vádlott büntetőjogi felelőssége egyértelmű, ennek vizsgálata nem zárult le, mert a per során át kell még tekinteniük a nyomozásnak „az előzetes letartóztatás alatt felmerült adatait” is ahhoz, hogy lezárhassák a szakértői értékelést.