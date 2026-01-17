Február 1-jéig meghosszabbították a téli szünetet a kijevi iskolákban az orosz támadások okozta fűtési problémák és áramkimaradások miatt – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere pénteken a Telegramon.

„A döntést a kormány rendeletével összhangban a kijevi városi védelmi tanács hozta meg. A mostani tanítási szünetet a tavaszi és a nyári szünetek rovására hosszabbították meg. Az iskolai tanév azonban legkésőbb július 1-jéig befejeződik” – írta Klicsko. A döntés az óvodákra nem vonatkozik.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a folyamatos oktatás fenntartása még a nehéz körülmények között is prioritás, a városnak azonban igazodnia kell a kormány rendeletéhez.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy egy héttel ezelőtt az orosz hadsereg súlyos légitámadást hajtott végre Kijev ellen, aminek következtében 417 ezer fogyasztó áram nélkül, hatezer lakóépület pedig fűtés nélkül maradt. A támadás az ukrán főváros hét kerületében okozott károkat.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök csütörtökön azt mondta: az oktatási minisztériumnak és a kijevi városvezetésnek közösen kell eldöntenie, hogy szükséges-e a téli szünet meghosszabbítása.