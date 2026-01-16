2026. január 17., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Macron: Ez tigris szem – ez a határozottság jele

A francia vezető beszéde után nem sokkal az interneten viccelődtek rajta

 2026. január 16. péntek. 13:41
Emmanuel Macron francia elnök, véres és gyulladt jobb szemmel jelent meg a fegyveres erők előtt tartott beszédén -írja a Le Figaro.

Macron: Ez tigris szem – ez a határozottság jele
Emmanuel Macron „tigris szeme” inkább a kötőhártya gyulladásra utal, mint a határozottságra
Fotó: AFP/Pool/Philippe Magoni

„Tekintsék ezt egyszerűen véletlen utalásnak a „tigris szemre” itt az év elején. Azok számára, akik értik, ez a határozottság jele” – nyilatkozta Macron, hozzátéve, hogy a szeme ép.

A francia vezető beszéde után nem sokkal az interneten viccelődtek, hogy Macron ismét összeveszett a feleségével, és családon belüli erőszak áldozata lett.

Tavaly májusban Brigitte Macron egy „veszekedés” eredményeként megütötte a férjét.

A videón látható volt, ahogy Emmanuel Macron, aki a repülőgépen tartózkodik, a megérkezése után Vietnamba pofont kap feleségétől, Brigitte-től. Bár a jelenet nem látható teljes egészében, a francia médiában a pofont adót a államfő feleségeként azonosították. Később az Élysée-palota megerősítette a felvételek hitelességét.

Korábban a francia lapok arról írtak, hogy Macron üzletet ajánlott Trumpnak Ukrajnával kapcsolatban, cserébe azért, hogy hallgasson a felesége nemátalakító műtétjéről, számol be az Orosz Hírek.

