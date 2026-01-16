2026. január 17., szombat

Külföld

Kijev és Washington között újabb tárgyalásokra kerülhet sor

Korábban Donald Trump amerikai elnök azzal vádolta Zelenszkijt, hogy halogatja a konfliktus rendezését

 2026. január 16. péntek. 11:17
Hamarosan újabb tárgyalássorozatra kerül sor Kijev és Washington között – jelentette be Olha Sztefanishyna, Ukrajna amerikai nagykövete a Bloomberg TV-nek adott interjújában.

Elmondása szerint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti tárgyalásokra a következő két napban kerül sor. Hangsúlyozta, hogy az országok képviselői továbbra is együttműködnek.

Sztefanishyna nem pontosította, hogy hol kerül sor a találkozóra. Az ukrán nagykövet a delegációk összetételét sem jelentette be. Megjegyezte azonban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása jelenleg nincs tervben.

Korábban Donald Trump amerikai elnök azzal vádolta Zelenszkijt, hogy halogatja a konfliktus rendezését. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész békemegállapodást aláírni, számol be a Lenta.

