Elszólta magát Vucsics

Alekszandar Vucsics szerint nem könnyű tárgyalni a Mollal a NIS-ről, de a szerb elnök szerint minden rendben lehet.

„A következő napokban megszülethet a rég várt megállapodás – jelentette ki pénteken kora délután Alekszandar Vucsics. A szerb elnök szerint a Mollal folytatott tárgyalások nem könnyűek az orosz tulajdonrész átvételéről a szerbiai NIS olajvállalatban, azonban bizakodását fejezte ki amiatt, hogy minden rendben alakul, és a következő napokban megállapodás születik a tulajdonosváltásról.

A Novosti szerb hírportál szerint Alekszandar Vucsics arra a kérdésre, hogy ez mit jelent és mikorra várható a megállapodás, azt válaszolta, hogy napokon belül rendeződhet a hetek óta húzódó ügy. A szerb politikus hozzátette, hogy a működési engedély meghosszabbításához elengedhetetlen a szerződés főbb feltételeinek benyújtása, amely részletesen tartalmazza az együttműködés minden elemét, vagyis a részvények sorsát, a tulajdonosi és irányítási struktúrát, valamint a beszállítási forrásokat és egyéb lényeges pontokat egyaránt. A jelenlegi üzemeltetési engedély január 23-ig érvényes, vagyis az események akár fel is gyorsulhatnak.

Az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért van szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. A miniszter szerint ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe – ismertette a magyar kormány álláspontját a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„A Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar–szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk. És ezért támogatja a kormány a Mol vásárlási szándékát, és ezért kötünk kormányközi megállapodást a szerb kormánnyal” – nyilatkozta ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki 15 napon belülre vár érdemi bejelentést.

2-3 nap?

„Amikor ez megtörténik, és remélem, hogy egy-három napon belül megtörténik, akkor a kérelmet azonnal benyújtják az amerikai OFAC-hoz, és mivel a magyar kormány diplomáciailag támogatja a MOL-t a Gazpromneft NIS-részvényének megvásárlásában, mindenképpen diplomáciai segítséget és támogatást fogunk nyújtani ahhoz, hogy ez az eljárás sikeres legyen” – mondta Szijjártó már az RTS-nek.

„Három tengerparttal nem rendelkező ország vagyunk, három olyan ország, amely finoman szólva sem tartozik a világ legnagyobb olajlelőhelyeivel rendelkezők közé, és ezt a hátrányunkat most a három piac ilyen integrált fellépése nagymértékben csökkenti” – mondta a magyar miniszter. Hozzátette, hogy a pancsovai NIS finomító kulcsszerepet fog játszani, így a pozsonyi, majd a magyarországi és a pancsovai három regionális finomító jelentős új dimenziót ad a régiónak, amivel korábban soha nem rendelkezett.

Amikor arról kérdezték, hogy az egyesült arab emírségekbeli ADNOK vállalat is potenciális vásárló-e a NIS részvényeire, Szijjártó azt mondta, hogy a MOL „szoros tárgyalásokat” folytat az ADNOK-kal.

Szerintem nagyszerű hír lenne, ha a régió három piacának integrált működése is támogatást kapna az ADNOK-kal és a MOL-lal való együttműködés formájában Szerbiát illetően, de ez az ő dolguk. Üdvözöljük az ezzel kapcsolatos tárgyalásaikat, és reméljük, hogy sikeresek lesznek

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy elfogadható-e a MOL számára, hogy Szerbia állam öt százalékkal növelje részesedését a NIS-ben, Szijjártó azt mondta, hogy ezeket a részleteket a MOL-ra kell bízni, amely többségi részesedéssel szeretne rendelkezni a NIS-ben, így ez matematikailag lehetséges.

Nagy tervei vannak a NIS-sel a Mol-nak

Majdani szerzeménye fejlesztését tervezi a Mol, mégpedig annyira előrehaladott állapotban, hogy arról nemrég már bejelentés is született. A százhalombattai finomítót és az újvidéki logisztikai központot kötné össze egy termékvezetékkel. Erről azokban a hírekben lehetett olvasni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve, amelyek szerint a Mol többségi hányadot vásárolna a szerbiai NIS társaságban. Vételi szándékát a lépéssel járó régióspozíció-erősödés és az ellátásbiztonság javulása miatt a magyar kormány is támogatja.

„Amint megszületik az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között, azonnal felvesszük a kapcsolatot az OFAC-kal (a NIS szankcióinak kérdésével kapcsolatban) Washingtonban, és reméljük, hogy egy gyorsított folyamat részeként engedélyt kapunk. Ami az ezzel kapcsolatos diplomáciai feladatokat illeti, ezen is dolgozunk Amerikával” – reagált Szijjártó a Dubravka Dedovic Handanovic miniszterrel közösen tartott konferenciáján arra a kérdésre, hogy a Mol a NIS hány százalékos tulajdonlásában érdekelt.

A Mol előtt azáltal nyílt meg a szerbiai lehetőség, hogy kénytelen a NIS-ből kiszállni annak két – együtt 53,15 százalékot ellenőrző – orosz tulajdonosa. Távozásuk nélkül ugyanis ellehetetlenül a szerbiai társaság működése, azon keresztül pedig egész Szerbia saját olajtermék-ellátása a NIS-t sújtó amerikai szankció miatt. A szankció Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt született az orosz Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty ellen. Feloldásáig a NIS nem kaphat olajat, bár pillanatnyilag épp a tilalom ideiglenes felfüggesztésének napjai telnek - írta meg a vg.hu.