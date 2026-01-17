2026. január 17., szombat

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Elítélték a 2022-es oslói terrorcselekmény kitervelőjét

A tárgyaláson a férfi ártatlannak vallotta magát

MH/MTI
 2026. január 17. szombat. 4:45
Megosztás

Norvégiában egy bíróság harminc év börtönbüntetésre ítélte pénteken egy homoszexuálisok látogatta oslói bárnál 2022-ben elkövetett, két halálos áldozattal járó lövöldözés kitervelőjét.

Elítélték a 2022-es oslói terrorcselekmény kitervelőjét
Arfan Bhatti (j) pakisztáni származású norvég állampolgárt már 2008-ban az Egyesült Államok és Izrael nagykövetségei ellen elkövetett merényletek és egy zsinagóga elleni lövöldözéssel vádolták, de bizonyítékok hiányában felmentették Norvégia első terrorizmus elleni perében
Fotó: AFP/Scanpix Norway/Johannessen, Sara

A norvég állampolgárságú Arfan Bhattit annak ellenére találta bűnösnek a testület, hogy a férfi a merénylet idején Pakisztánban tartózkodott. Bhattit 2024-ben adták ki a pakisztáni hatóságok Norvégiának, ahol azonnal őrizetbe vették.

A perben részt vevő két törvényszéki pszichiátriai szakértő beszámíthatónak nyilvánította a vádlottat, bár hozzátették, hogy Bhatti disszociatív személyiségzavarban szenved és emellett a pszichopátia jeleit mutatja.

A tárgyaláson a férfi ártatlannak vallotta magát.

A két halálos áldozatot követelő, 21 sebesülttel járó lövöldözést Oslo egyik jól ismert melegbárjában és környékén egy iráni származású norvég állampolgár, Zaniar Matapour követte el 2022. június 25-én. Matapourt a bíróság tavaly bűnösnek találta terrorcselekmény elkövetésében, és szintén harminc év börtönbüntetésre ítélte.

A hatóságok eljárását vizsgáló független bizottság 2023-ban azt közölte, a rendőrség megelőzhette volna a merényletet, ha komolyabban vesz egy, az esettel kapcsolatos, külföldi titkosszolgálattól érkező előzetes figyelmeztetést.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink