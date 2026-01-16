Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója kommentálta Kanada és Kína közötti lehetséges együttműködést.

„Kanada bejelenti stratégiai partnerségét Kínával. Megteheti ezt az 52. állam? (Grönland lenne az 51.)” – írta az X-en.

Csütörtökön Li Csiang kínai miniszterelnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytattak a kétoldalú gazdasági együttműködésről. A kínai kormányfő kijelentette, hogy Peking szándéka a Kanadával való stabil kereskedelmi növekedés előmozdítása, a vámeljárások egyszerűsítése, valamint a pénzügyek, az alternatív energia, a digitális technológia, az űrhajózás és a fejlett gyártás terén való együttműködés elmélyítése új gazdasági növekedési lehetőségek teremtése érdekében.

Li Csiang rámutatott a két ország optimális kiegészítő jellegére, megerősítve az együttműködés nagy potenciálját, olvasható az oroszhirek.hu oldalán.