Dmitrijev az Egyesült Államok 52. államának nevezte Kanadát
Peking szándéka a Kanadával való stabil kereskedelmi növekedés előmozdítása
„Kanada bejelenti stratégiai partnerségét Kínával. Megteheti ezt az 52. állam? (Grönland lenne az 51.)” – írta az X-en.
Csütörtökön Li Csiang kínai miniszterelnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytattak a kétoldalú gazdasági együttműködésről. A kínai kormányfő kijelentette, hogy Peking szándéka a Kanadával való stabil kereskedelmi növekedés előmozdítása, a vámeljárások egyszerűsítése, valamint a pénzügyek, az alternatív energia, a digitális technológia, az űrhajózás és a fejlett gyártás terén való együttműködés elmélyítése új gazdasági növekedési lehetőségek teremtése érdekében.
Li Csiang rámutatott a két ország optimális kiegészítő jellegére, megerősítve az együttműködés nagy potenciálját, olvasható az oroszhirek.hu oldalán.