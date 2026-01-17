Bezárt a párizsi Comédie-Française híres épülete

Bezárt pénteken a párizsi Comédie-Française történelmi épülete legalább fél évre, mert mintegy 22 millió eurós költségvetésből teljes körű felújítás kezdődik. A nagy presztízsű párizsi társulat az évad második felében kilenc különböző helyszínen játszik a francia fővárosban.

„Széles körű, abszolút elengedhetetlen munkákról van szó, elsősorban a korszerűsítés és az energiaköltségek csökkentése érdekében” – mondta az AFP hírügynökségnek Clément Hervieu-Léger, a Comédie-Française vezérigazgatója.

A Moliere házának is nevezett Comédie-Francaise a legtekintélyesebb francia és a világ legrégebb óta működő színházi társulata, amely valójában 1680-ban, Moliere halála után néhány évvel alakult meg, részben az ő elárvult társulatából. Négy különböző helyen játszottak, mielőtt 1799-ben a Palais-Royal közelében, Párizs szívében megkapták végleges épületüket, a Salle Richelieu-t.

„A munkálatok, amelyek az elmúlt hónapokban már megkezdődtek az épületben – a színpad alatt –, kritikus szakaszba lépnek, s emiatt péntektől július végéig a Palais-Royal közelében található Richelieu terem teljes bezárását teszik szükségessé” – mondta az igazgató.

„Konkrétan a színpad deszkázatának felújításáról van szó, amelynek utolsó felújítása körülbelül húsz évvel ezelőtt történt, és összeomlik, ha nem teszünk semmit” – hívta fel a figyelmet az igazgató, emlékeztetve arra, hogy a padló „jelentős igénybevételnek van kitéve” a napi többszöri díszletváltások miatt.

„A munkálatok kapcsán felülvizsgáljuk a technikai terek elrendezését munkavédelmi szempontból, hogy racionalizáljunk egyes részeket (műhelyek, irodák, öltözők), vagy hogy növeljük a díszlettároló-kapacitást” – hangsúlyozta Clément Hervieu-Léger.

A terek racionalizálását és a díszlettároló-kapacitás növelését is magukba foglaló munkálatok 12 millió euróba kerülnek, ehhez a kulturális tárca 8,9 millióval járul hozzá, a fennmaradó összeget a színház magántámogatásokból fedezi.

Az 1790-ből származó, műemléki védettség alatt álló épület energetikai felújítása is megkezdődött és 2030-ig tart. A 10 millió eurós összeget a kulturális minisztérium fedezi.

Nyárig a társulat az intézmény másik két játszóhelyén – a Stúdió-Színházban és a Vieux-Colombier színházban –, valamint nyolc párizsi színházban és a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben tartja meg az előadásait.