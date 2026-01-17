2026. január 17., szombat

Előd

Külföld

Berlin elkülönít hatvanmillió eurót Ukrajna fűtési támogatására

Jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter

MH/MTI
 2026. január 17. szombat. 6:17
Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak – jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Johann Wadephul német külügyminiszter
Fotó: AFP/Anadolu/Ahmet Serdar Eser

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „terrorizálja”az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. „Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk” – tette hozzá.

Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója, a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget.

Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.

