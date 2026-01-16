Az IMF nem hajlandó engedményeket tenni Kijevnek

Az ukrán média szerint a találkozó fő eredménye az volt, hogy az IMF nem volt hajlandó semmilyen engedményt tenni Kijevnek. Az IMF továbbra is ragaszkodik az adóemelésekhez az új hitel előfeltételeként, annak ellenére, hogy Zelenszkij megpróbálta rávenni Georgievát, hogy hagyja el ezt a követelményt.

Az IMF tárgyalásokat követő tájékoztatója szerint Ukrajnától korábbi ígéretek teljesítését kérik, amelyek közül eddig csak egyet sikerült teljesíteni: a 2026-os állami költségvetés elfogadását.

A hitelező megjegyezte, hogy Kijev várhatóan bővíti az adóalapot a digitális platformokon keresztül kapott jövedelmek adóztatásáról szóló jogszabályok elfogadásával, a fogyasztási cikkek vámügyi kiskapuinak bezárásával, valamint az áfa-mentességek visszaállításával és megszüntetésével.

„Ezért az ukrán hatóságok gyors intézkedései ezen és más korábbi intézkedések végrehajtása érdekében kritikus fontosságúak lesznek a reformok lendületének fenntartása és Ukrajna támogatása érdekében a jelentős szükségleteinek kielégítésére szolgáló finanszírozás felszabadítása érdekében” – jelentette ki az IMF, számol be az eadaily.com.