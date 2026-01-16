2026. január 17., szombat

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az IMF nem hajlandó engedményeket tenni Kijevnek

Ragaszkodik az adók emeléséhez

MH
 2026. január 16. péntek. 12:53
Megosztás

Kijevben tárgyalásokat folytattak Volodimir Zelenszkij, Ukrajna vezetője és Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója.

Az IMF nem hajlandó engedményeket tenni Kijevnek
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Washingtonban
Fotó: AFP/Anadolu/Celal Gunes

Az ukrán média szerint a találkozó fő eredménye az volt, hogy az IMF nem volt hajlandó semmilyen engedményt tenni Kijevnek. Az IMF továbbra is ragaszkodik az adóemelésekhez az új hitel előfeltételeként, annak ellenére, hogy Zelenszkij megpróbálta rávenni Georgievát, hogy hagyja el ezt a követelményt.

Az IMF tárgyalásokat követő tájékoztatója szerint Ukrajnától korábbi ígéretek teljesítését kérik, amelyek közül eddig csak egyet sikerült teljesíteni: a 2026-os állami költségvetés elfogadását.

A hitelező megjegyezte, hogy Kijev várhatóan bővíti az adóalapot a digitális platformokon keresztül kapott jövedelmek adóztatásáról szóló jogszabályok elfogadásával, a fogyasztási cikkek vámügyi kiskapuinak bezárásával, valamint az áfa-mentességek visszaállításával és megszüntetésével.

„Ezért az ukrán hatóságok gyors intézkedései ezen és más korábbi intézkedések végrehajtása érdekében kritikus fontosságúak lesznek a reformok lendületének fenntartása és Ukrajna támogatása érdekében a jelentős szükségleteinek kielégítésére szolgáló finanszírozás felszabadítása érdekében” – jelentette ki az IMF, számol be az eadaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink