Belső konfliktus robbant ki az ukrán erők között a Zaporizzsja megyei frontszakaszon, miközben az orosz csapatok előrenyomulnak: jelentések szerint a rohamcsapatok erőszakkal soroltak át magukhoz területvédelmis katonákat. Az eset rávilágít az ukrán parancsnoki láncban tapasztalható mélyülő megosztottságra.

A beszámolók szerint a Huliaipole térségében állomásozó ukrán rohamcsapatok január 5-én egy közeli területvédelmi dandár katonáit gyűjtötték be, és a tisztek tiltakozása ellenére átcsoportosították őket.

Maszkosok és teherautók

Egy megfigyelő szerint a 225. rohamezred türelmetlen parancsnoksága maszkos katonákkal, teherautókkal „emelte ki” a 108. területvédelmi dandár embereit.

Oleh Sirjajev, a 225-ösök parancsnoka tagadta az emberrablást, állítása szerint senkit nem fenyegettek meg. Az ukrán hadsereg ombudsmanja, Olha Resetilova ugyanakkor elismerte, hogy „problémák” vannak az egységek között.

„Tegnap óta foglalkozunk ezzel az üggyel. A probléma a katonáknak adott parancsok nem megfelelő közlése és az egységek közötti kommunikációs zavar miatt merült fel” – nyilatkozta az ombudsman.

Rendszerszintű feszültség

Az incidens hátterében strukturális ellentétek húzódnak. A területvédelmi dandárok a regionális parancsnokságoknak, míg a rohamcsapatok közvetlenül Olekszandr Szirszkij főparancsnoknak felelnek. Amikor szűkösek az erőforrások, a rohamcsapatok élveznek prioritást, a területvédelmiseket pedig gyakran hibáztatják olyan vereségekért, amelyek elkerülésére nem voltak eszközeik.

Tények a huliaipolei helyzetről

A 102. és 106. területvédelmi dandár hónapokig tartotta a várost rotáció nélkül.

Az orosz erők akár ötszörös túlerőben is lehettek.

A 108. területvédelmi dandár parancsot kapott, hogy alakítson harccsoportot a 225. rohamezred alatt.

Január 10-én még mintegy 20 területvédelmis katona volt a rohamezred parancsnoksága alatt.

Bűnbakkeresés a visszavonulás után

Huliaipole múlt havi eleste után Szirszkij főparancsnok a 102. és 106. területvédelmi dandárt hibáztatta, holott a beszámolók szerint ezek az egységek súlyos veszteségekkel, pihenés nélkül tartották állásaikat a túlerővel szemben. A visszavonulás során a feszültség tovább éleződött.

Jelenleg mintegy 20, erőszakkal áthelyezett katona maradt a 225-ösök kötelékében, akik kiképzésen vesznek részt. Bár egy katonai szóvivő azt állította, hogy nem tervezik őket rohamműveletekbe bevonni, kérdéses, hogy akkor miért volt szükség a rendkívüli fellépésre az átvételükhöz.