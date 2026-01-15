2026. január 16., péntek

Előd

Külföld

Tusk: Oroszország utasította el az amerikai béketervet, nem Zelenszkij

A lengyel kormányfő szembe megy Donald Trumppal

MH
 2026. január 15. csütörtök. 23:07
Oroszország, és nem Volodimir Zelenszkij utasította el az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet – jelentette ki Donald Tusk. A lengyel miniszterelnök szerint Moszkva valódi szándékait a civil infrastruktúra elleni újabb támadások bizonyítják.

Tusk: Oroszország utasította el az amerikai béketervet, nem Zelenszkij
Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

A lengyel kormányfő az X közösségi oldalon reagált a béketárgyalások körüli vitákra. Bejegyzésében határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint az ukrán elnök lenne a kerékkötője a folyamatnak.

„Egyetlen kiút a nyomásgyakorlás”

„Éppen Oroszország utasította el az USA által előkészített béketervet, nem pedig Volodimir Zelenszkij” – fogalmazott Tusk. Hozzátette: a Kreml „egyetlen reakciója” a javaslatra az ukrán városokat érő újabb rakétacsapások sorozata volt. A politikus szerint ebből csak egy következtetés vonható le: fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást.

Ellentétes értékelések

Tusk nyilatkozata éles ellentétben áll Washington egyes jelzéseivel. Ahogy arra a forrás emlékeztet, Donald Trump amerikai elnök a Reutersnek adott nyilatkozatában korábban azt mondta: Ukrajna, és nem Oroszország az a fél, amely késlelteti a potenciális békemegállapodás megkötését.

Az amerikai vezető véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök készségét fejezte ki a katonai invázió lezárására, miközben az ukrán államfő pozíciója sokkal tartózkodóbb maradt.

