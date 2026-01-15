Trump Venezuelába látogatna

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy várja Venezuela hivatalos elnöke, Delcy Rodriguez látogatását az Egyesült Államokba, és hogy ő is tervezi, hogy ellátogat az országba.

„Úgy gondolom, hogy el fog jönni, tudja, végül el fog <…> még nem most, de végül el fog jönni, és én is el fogok menni az országukba” – mondta a Reutersnek adott interjúban, számol be az Orosz Hírek.

„Nagyon jó vele együttműködni” – figyelmeztetett az amerikai vezető.

Korábban Trump a Truth Social platformon írta, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott Rodriguezzel. „Hatalmas előrelépést teszünk, miközben segítünk Venezuelának stabilizálódni és talpra állni. Számos témát megvitattunk, többek között az olajat, az ásványi anyagokat, a kereskedelmet és természetesen a nemzetbiztonságot” – írta.

Január elején az Egyesült Államok légitámadásokat indított venezuelai polgári és katonai célpontok ellen. Trump elnök megerősítette, hogy ezeknek a támadásoknak a célja Maduro és felesége, Cilia Flores elfogása és hatalmukból való eltávolítása volt. Ezt követően, január 5-én Maduro és Flores megjelentek a New York-i déli kerületi szövetségi bíróság előtt, ahol kábítószer-kereskedelemmel vádolták őket. Mindketten ártatlannak vallották magukat. Eközben Rodriguez, aki korábban Maduro alelnöke volt, most ezeknek az eseményeknek a közepette de facto államfőként működik Venezuelában. Trump közben kijelentette, hogy Washington fogja „irányítani” Venezuelát.