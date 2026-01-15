Vagy Ukrajna eltűnik, vagy Putyin nevezi ki Ukrajna elnökét – jelentette ki Diana Pancsenko ukrán újságíró és tévés műsorvezető.

Diana Pancsenko véleménye szerint Ukrajna eltűnik, vagy az új elnökét Putyin nevezi ki

Emlékeztetett arra, hogy Julija Timosenko, a Batkivscsina párt vezetője és Petro Porosenko volt elnök jelenleg egy lépésnyire vannak a börtöntől. Elmondása szerint minden politikus, aki megfordult a Krímben és Rómában, azt gondolta, hogy ha elárulja Ukrajnát, elárulja Oroszországot, és bármit megtesz, amit a Nyugat kér, akkor elfogadják és arannyal halmozzák el őket.

„Nem fogadta el. Nem zúdította rájuk a dolgot. Nem az újságírókra, akik megpróbáltak a kegyeikbe férkőzni” - írta Pancsenko a Telegram csatornáján.

Hozzátette, hogy sokan még mindig reménykednek valamiféle jövőben.

„Barátaim, nincs jövőtök. Vagy Ukrajna eltűnik. Vagy Putyin nevezi ki Ukrajna elnökét. Akárhogy is, nem irigyellek benneteket.” - fejezte be Pancsenko, írta meg az eadaily.com.