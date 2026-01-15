Nem csak támad hanem lop is?

Az elmúlt évben Oroszország több mint kétmillió tonna gabonát lopott el Ukrajna orosz megszállás alatt ááló területeiről, aminek csaknem 40 százalékát Egyiptomba szállították – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön az X-en.

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint Oroszország tavaly több mint kétmillió tonna gabonát lopott el az ukránoktól

A tárcavezető közlése szerint a gabonát Afrika, Ázsia, a Közel-Kelet, sőt Európa piacaira is továbbították. Az illegális kereskedelem lebonyolításához Oroszország az Azovi- és a Fekete-tenger kikötőit használta, valamint létrehozott egy gabonaszállító árnyékflottát.

A miniszter kiemelte, hogy az ukrán hírszerzés 45 olyan hajót azonosított, amelyek részt vettek az ukrán gabona ellopásában és szállításában. Ezek közül 43 hajó, valamint 39 kapitány már szankciók alatt áll.

Szibiha biztosított afelől, hogy az illegális kereskedelemben érintett vállalatok szintén meg fogják érezni az ukrán szankciók következményeit – mind bírósági, mind különleges intézkedések formájában.

Az ukrán diplomácia vezetője arra szólította fel Európát, hogy vezessen be szankciókat az illegális gabonakereskedelemben részt vevő orosz infrastruktúra ellen, valamint az ellopott gabona vásárlóival szemben is. „Már van tapasztalatunk az orosz árnyékflotta elleni fellépésben. Most eljött az ideje annak is, hogy megállítsuk Oroszország illegális gabonaszállító flottájának további terjeszkedését” – emelte ki a miniszter.

Andrij Szadovij, a nyugat-ukrajnai Lviv polgármestere közölte, hogy hajnalban Oroszország drónokkal támadta meg a várost, a csapások következtében egy drón egy játszótérre zuhant. Helyi jelentések szerint kilenc épület rongálódott meg, köztük egy templom ólomüveg ablakai is. Az előzetes adatok szerint nincs sérültje a támadásnak.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 82 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 61-et semlegesített, 21 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 13 helyszínen, három helyen pedig roncsok lezuhanásáról adtak hírt.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője közzétette azt a videofelvételt, amelyet az ukrán hadsereg felderítő drónnal rögzített az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű területéről. A szóvivő közlése szerint a felvétel bizonyítja, hogy az orosz csapatok a atomerőművet haditechnikai eszközök elhelyezésére szolgáló területté, valamint drónkezelők kiképzőterévé alakították. Kiemelte, hogy a haditechnikai eszközök közvetlenül a nukleáris reaktorok mellett állnak. Rámutatott, hogy a nemzetközi jog kifejezetten tiltja az atomerőművek katonai célú felhasználását, „Tudva, hogy mi nem fogunk csapásokat mérni egy atomerőműre, az oroszok itt rejtik el katonai technikájukat” – tette hozzá Volosin.

Az ukrán energetikai minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg az éjjel ismét az energetikai infrastruktúra létesítményeit támadta, ami áramszünetekhez vezetett. Az újabb csapások miatt a nyugati országrészben Zsitomir és keleten Harkiv megyében maradtak áram nélkül fogyasztók. Emellett Kijev és az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében hét település továbbra is áram nélkül van a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A legsúlyosabb helyzet a fővárosban és környékén alakult ki.

A fűtési szezon kezdete óta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 256 orosz légi támadást rögzített és dokumentált Ukrajna energetikai létesítményei és távhőrendszerei ellen – tájékoztatott az SZBU sajtószolgálata. Kifejtették, hogy 2025 októberének eleje óta az oroszok célzottan 11 vízerőművet és Ukrajna 45 legnagyobb hőerőművét támadták. Ezenfelül 49 célzott légi csapást mértek hőerőművekre, valamint 151-et elektromos alállomásokra Ukrajna különböző régióiban.