Nem csak mi mondunk nemet Ukrajna kapcsán

Ukrajna háborús finanszírozásával kapcsolatban már nem csak mi magyarok mondjuk azt, hogy állj, eddig és ne tovább, mert ott vannak most már mellettünk a csehek és a szlovákok - mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Igazság órája című online műsor csütörtöki adásában.

Takács Péter azt mondta, hogy a Brüsszel által Ukrajnának adandó támogatást nem tudják máshonnan elvenni, csak a tagállamok költségvetéséből, áttételesen az európai emberek zsebéből. Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat, és nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét - mondta. Takács Péter a műsorban cinikusnak nevezte, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a béke árának nevezte az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurót, miközben azt az összeget a EU vezetése a háború finanszírozására szeretné fordítani.

Az államtitkár kitért arra, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter összeállított egy jelentést, amely tartalmazza azokat a brüsszeli javaslatokat, amelyeket Magyarországnak kellene végrehajtania, hogy pénzt takarítson meg, amit tovább lehet majd küldeni az ukrán háború további finanszírozására. Ezeknek a brüsszeli javaslatoknak számos eleme van, amelyek évek óta visszaköszönnek, ilyen a 13. havi nyugdíj visszavonása, a családi adókedvezmények felszámolása, az egészségügyi kapacitások megnyirbálása, a kórházak számának csökkentése vagy a magánbiztosítók bevonása - mutatott rá.

Ezekre a javaslatokra mi mindig következetesen nemet mondunk, és most is nemet fogunk mondani - szögezte le Takács Péter. A kórházak számának csökkentéséről azt mondta: olyan, mintha Brüsszelben nem ismernék a magyar realitásokat. A Fidesz-kormány nem zárt be kórházakat, a kórházbezárás egy baloldali program - fogalmazott. Hozzátette, hogy a Tisza Párt szuperkórházprogramjáról a baloldali egészségügyi szakértők is azt mondják, ez azzal jár, hogy bezárják az olyan kis kórházakat, mint a marcali, az ajkai, a mosonmagyaróvári, a mátészalkai vagy a mezőtúri.

A nyugdíjak vásárlóerejére kitérve az államtitkár azt mondta, hogy az a Fidesz-kormányok ideje alatt nőtt, a baloldali kormányok ideje alatt csökkent. Ha valaki megbecsüli a nyugdíjasokat, akkor az az Orbán-kormány, amely a nyugdíjak vásárlóejerejét megőrzi, emellett a nyugdíjasok plusz kompenzációt is kapnak - mondta. A jogállamiság kérdésére kitérve azt mondta, maga Ursula von der Leyen is elismerte, hogy amit jogállamiság címén kértek Magyarországtól, azt a kormány végrehajtotta. Jogi kifogása nincs, már csak politikai okokból tud forrást visszatartani. Ilyen politikai ok a genderlobbi és a migrációs paktum aláírása, ez a két dolog azonban vörös vonal - szögezte le.

A kórházi adósságokra kitérve Takács Péter úgy fogalmazott, hogy nem omlanak össze a kórházak. Adósság az egészségügyi rendszerben mindenhol termelődik, nálunk a kórházak szintjén jelentkezik, Csehországban pedig a biztosítók szintjén. Ez benne van a rendszerben, a pénzt a kormány folyamatosan beleteszi - közölte. Hozzátette, olyan év még nem volt, amikor a beszállítók a pénzük nélkül maradtak volna; ahogy megvan a megállapodás a beszállítókkal, a kormány a konszolidációt végrehajtja. A betegellátás sehol sincs veszélyben - szögezte le az államtitkár.