Külföld

Megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Elsőként a dán Hercules katonai szállítógép landolt a szigeten

 2026. január 15. csütörtök. 17:01
A washingtoni tárgyalások eredménytelensége után órákon belül megjelentek az első európai katonai egységek Grönlandon, miközben Dánia elismerte: nem tudta lebeszélni az Egyesült Államokat a sziget megszerzésének tervéről.

A Dán Királyi Légierő (RDAF) Lockheed C-130J Super Hercules repülőgépe a grönlandi Nuuk nemzetközi repülőtérre dán katonákat szállított
Fotó: Alessandro RAMPAZZO / AFP

Európai országok első katonai egységei január 15-re virradó éjszaka megérkeztek Grönlandra – írja a Bild.

Megérkeztek az európai katonák Grönlandra: hét óra alatt fordult a világ

„Minden rendkívül gyorsan történt: mindössze hét órával a washingtoni csúcstalálkozó eredménytelen lezárása után már európai különleges és felderítő egységek szálltak le Grönlandon” – áll a lap beszámolójában.

A Bild információi szerint az elsőként landoló dán Hercules katonai szállítógép fedélzetén dán és francia katonák érkeztek. A lap úgy tudja, hogy Németországból, Hollandiából, Kanadából, Svédországból, Nagy-Britanniából és Norvégiából is úton vannak katonák a szigetre.

Korábban Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter kijelentette, hogy a legutóbbi tárgyalásokon Dánia nem tudta meggyőzni az Egyesült Államokat arról, hogy mondjon le Grönland megszerzésének szándékáról. Elmondása szerint az egyeztetések mély és alapvető nézetkülönbségeket tártak fel a felek között a sziget biztonságának kérdésében – írta meg az Origo.

