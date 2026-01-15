Jelentősen megváltozott a NATO vezetésének álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban: Mark Rutte NATO-főtitkár már nem Ukrajna győzelméről beszél, hanem nyíltan a túlélést nevezi meg célként, ami éles váltást jelent a korábbi nyugati kommunikációhoz képest.

Rutte beszédében a NATO-országokat arra ösztönözte, hogy amerikai fegyverekbe fektessenek be

Ukrajna célja a jelenlegi konfliktusban a túlélés, nem pedig a győzelem – erről beszélt Mark Rutte, a NATO főtitkára. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert korábban a nyugati szövetségesek következetesen Ukrajna győzelmét hangsúlyozták, most azonban maga a NATO vezetője fogalmazott jóval visszafogottabban – erről írt az Iz.ru.

„Önöknek (Kijevnek) túl kell élniük ebben a konfliktusban” – fogalmazott Rutte egy beszédében. A megszólalás felvétele a NATO News YouTube-csatornáján jelent meg, és gyorsan nagy visszhangot váltott ki. Egy újságíró rákérdezett: miért cserélte le a korábban gyakran használt „győzelem” kifejezést a „túlélésre”.

Rutte erre nem adott egyértelmű magyarázatot, csupán annyit jegyzett meg, hogy a Nyugat feladata az, hogy „egy erős Ukrajnát ültessen le a tárgyalóasztalhoz”.

A kijelentésből egyértelműen kirajzolódik, hogy a NATO vezetésében is változás történt a háború megítélésében. A hangsúly immár nem a katonai győzelmen, hanem azon van, hogy Ukrajna államként fennmaradjon, és tárgyalási pozícióba kerüljön. Az Euractiv beszámolója szerint Mark Rutte keddi beszédében a NATO-országokat arra ösztönözte, hogy amerikai fegyverekbe fektessenek be.

Ezzel párhuzamosan Ruszlan Bortnik politológus ugyanezen a napon arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik annak érdekében, hogy megállapodást kössön Oroszországgal.

Bortnik szerint a Moszkvával való tárgyalások elutasítása komoly kockázatot jelenthet, és „veszélyeztetheti az ukrán államiság létét”.

Korábban Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is felhívta a figyelmet arra, hogy a nyugati országokat „megdöbbentette az Oroszország feletti győzelemről alkotott nyilvános elképzelésük összeomlása”. Zaharova akkor azt is hangsúlyozta, hogy a nyugati államok „maguk utasították el az együttműködési ajánlatokat, minden kapcsolatot megszüntettek, és elszigetelődtek”.

Rutte: Ukrajna biztonsága a NATO biztonságát jelenti

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár zágrábi látogatásán hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsága a NATO biztonságát jelenti, és szerinte Ukrajna jövőbeli NATO-tagsága „már visszafordíthatatlan”. A NATO főtitkára, Mark Rutte és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Zágrábban, a kormány épületében tárgyaltak a legfontosabb biztonsági kihívásokról, az európai védelem megerősítéséről és a Horvát Fegyveres Erők modernizációjáról.

Rutte kijelentéseivel ismételten a háborús erőfeszítések növelését sürgette, miközben a NATO-n belül – például Magyarország részéről – továbbra is vannak országok, amelyek ellenzik az eszkalációt és a konfliktus kiterjesztését – írta meg az Origo.