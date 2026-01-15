Kis csoportos beszivárgással törnek előre az oroszok Zaporizzsjában

A DeepState elemzői szerint az orosz hadsereg lokális áttöréseket hajtott végre a Zaporizzsja megyei Sztepnohirszk körzetében, ahol kis létszámú gyalogsági csoportok beszivárgásával igyekeznek pozíciókat fogni.

Az oroszok célja, hogy megvessék a lábukat a lakott területeken, és onnan próbáljanak mélyebbre nyomulni az ukrán védelemben.

Pokrovszki taktika délen

Az elemzők rámutatnak: az oroszok hasonló módszert alkalmaznak, mint a Donyeck megyei Pokrovszk irányában, ahol a pozíciók „fokozatos elnyelése” zajlott. Sztepnohirszknél déli irányból hatolnak be a településre. Bár az ukrán védők folyamatosan pusztítják ezeket a csoportokat, a helyzet jelenleg „vegyes”, a kontroll nem stabil.

A jelentés szerint a többemeletes épületekből álló déli városrész elvesztése lehetővé tette az oroszok számára, hogy ott erőt gyűjtsenek a további támadásokhoz. Hasonló beszivárgás figyelhető meg Primorszke faluban is, ahol a sűrű beépítettség és a viszonylag ép házak segítik a rejtett mozgást, jelentős „szürke zónát” hozva létre.

A köd és a hó segíti a támadókat

Az orosz egységek a Konka folyó irányába, Malokaterinyivka felé is próbálnak előretörni. A védekezést nehezíti az időjárás: a köd, a hideg és a hó akadályozza az ukrán felderítő drónok munkáját, amit a támadók kihasználnak a rejtőzködésre.

A térség nehéz helyzetét jelzi, hogy Vladiszlav Volosin, a Déli Védelmi Erők szóvivője korábban arról számolt be: a szintén Zaporizzsja megyei Guljajpole városa mára egyetlen hatalmas „szürke zónává” vált, ahol folyamatosak a harcok, írja a Kárpáthír.