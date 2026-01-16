Izraeli légicsapás végzett a Hamász egyik magas rangú tisztségviselőjével

Izraeli légicsapás végezett csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével a Gázai övezetben - közölte a palesztin iszlamista terrorszervezet.

A Hamász szerint Mohammed al-Holi az övezet középső részén található Deir al-Balahban hét fegyveres halálát okozó izraeli bombázásban vesztette életét.

Az izraeli hadsereg a nap folyamán arról számolt be, hogy egy olyan szélsőségessel végeztek az övezet déli részén, aki átlépte a demarkációs vonalat, amelyen túli terület már az izraeli csapatok ellenőrzése alatt áll. A hadsereg állítása szerint "közvetlenül fenyegető" módon közelített a katonákhoz, akik emiatt kénytelenek voltak tüzet nyitni rá.

A Vafa palesztin hírügynökség azt jelentette, hogy az izraeli hadsereg civilekre nyitott tüzet Rafahban, megölve két embert az al-alami kereszteződés környékén. Izrael és a Hamász egymást vádolja a tűzszünet rendszeres megsértésével.