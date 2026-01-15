2026. január 16., péntek

Előd

Külföld

Hatalomváltás Gázában?

A Hamász visszalép

MH/ MTI
 2026. január 15. csütörtök. 15:37
A Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet csütörtökön megerősítette, kész átadni a térség feletti ellenőrzést az újonnan alakult palesztin szakértői kormánynak.

Hatalomváltás Gázában?
A Hamász katonái Gáza városban
Fotó: AFP/Omar Al-Qattaa

Bászim Naím, a dzsihadisták egyik magas rangú tisztségviselője közleményben hangsúlyozta, hogy a Hamász üdvözli az átmeneti kormány megalakulását és kész megkönnyíteni a munkáját.

A kormányalakítást továbbá fontos lépésnek nevezte mind a Hamász és az Izrael között megkötött tűzszüneti megállapodás véglegesítése, illetve a háború megakadályozása irányában tett erőfeszítések felé, valamint úgy vélte, a kabinet felállítása segít a humanitárius válság leküzdésében is és előkészíti az övezet átfogó újjáépítését.

Reményét fejezte ki továbbá, hogy az átmeneti kormány valódi nemzeti egységkormány lesz, amelynek révén véget vethetnek a palesztin politikai élet széttagoltságának és közelebb kerülnek az egység megvalósításához.

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerdán jelentette be, hogy – a gázai béketerv második fázisának keretében – megalakult a Gázai övezetet irányítani hivatott palesztin szakértői kormány. A palesztin sajtó szerint az átmeneti kormányt Ali Saath vezeti, aki ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben.

