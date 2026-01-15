Franciaország, Németország, Svédország és Norvégia csapatokat küld Grönlandra az Egyesült Államok szigetre vonatkozó igényeivel és Donald Trump amerikai elnök fenyegetéseivel kapcsolatos növekvő feszültségek közepette.

Németország szándékában áll egy közös NATO-missziót létrehozni az északi-sarkvidéki régió biztonsági érdekeinek megfigyelésére és védelmére

Dánia meghívására a Bundeswehr 13 katonát küldött Nuukba, Grönland fővárosába. A német védelmi minisztérium szerint Berlin célja, hogy „megvizsgálja a katonai szerepvállalás lehetőségeit a dán biztonság garantálásában a régióban, például a tengeri megfigyelés területén”. Norvégia két katonát küld Grönlandra – közölte a védelmi minisztérium szóvivője a CNN-nel.

A France Presse egy forrásra hivatkozva arról számol be, hogy Párizs részt kíván venni a grönlandi katonai misszióban.

Svédország is bejelentette részvételét az európai katonai misszióban. Ulf Kristersson miniszterelnök az X közösségi oldalon tisztázta, hogy a svéd fegyveres erők több tisztje is részt vett a misszióban.

„Együtt fogják előkészíteni a tevékenységeket a dán Arctic Guardian hadművelet részeként.” – írta, hozzátéve, hogy a katonaságot Dánia kérésére küldték.

Koppenhága viszont korábban bejelentette katonai jelenlétének megerősítését Grönlandon – a gyakorlatok kapcsán dán fegyveres erőket és egységeket telepítenek a szigetre.

„Ez fokozott katonai jelenléthez vezet Grönlandon és környékén, beleértve a repülőgépeket, hajókat és katonákat, beleértve a NATO-szövetségeseket is” – közölte a dán védelmi minisztérium egy közleményben.

Ezenkívül, ahogy a Politico egy forrásra hivatkozva beszámol, holland és kanadai csapatok is részt vesznek a gyakorlatokon.

A Bloomberg korábban, forrásokra hivatkozva, arról számolt be, hogy Németország szándékában áll egy közös NATO-missziót létrehozni az északi-sarkvidéki régió biztonsági érdekeinek megfigyelésére és védelmére. A hivatal akkor pontosította, hogy a kezdeményezést „Arctic Guardian”-nak nevezhetik el, és egy másik szövetségi misszió, a „Baltic Guardian” mintájára fogják megvalósítani, amelyet egy évvel ezelőtt indítottak a Balti-tenger kritikus infrastruktúrájának védelmére.

A misszió célja, hogy enyhítse a feszültséget az Egyesült Államokkal Washington Grönlanddal kapcsolatos ambíciói miatt.

A sziget jövőjével kapcsolatos aggodalmak fokozódtak Trump azon kijelentései után, amelyek a sziget feletti ellenőrzés megszerzésének szükségességéről szóltak. Többször is beszélt Grönland esetleges megvásárlásáról, sőt az erőszak alkalmazását is fontolóra vette, mivel ezt elengedhetetlennek tartotta az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. Trump azt is állította, hogy Dánia nem védi megfelelően a régiót, és engedélyezi a külföldi tengeralattjáró-tevékenységet. A NATO-diplomaták és Espen Eide norvég külügyminiszter azonban cáfolták Trump kijelentéseit.

Az Egyesült Államok sarkvidéki stratégiai érdekeinek védelmére, valamint a kínai és orosz fenyegetések elleni küzdelemre hivatkozva január 12-én törvényjavaslatot nyújtottak be az amerikai kongresszusnak, amely Grönland annektálását és állami státusz megadását javasolta.

Több európai ország – Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Olaszország – hangsúlyozta, hogy Grönland sorsát a lakosainak kell eldönteniük. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen kijelentette, hogy Grönland nem akar az Egyesült Államok része lenni, és hogy a sziget Dániát választja. Trump erre azt válaszolta, hogy Grönland vonakodása az Egyesült Államok részévé válástól az „ő problémájuk”.

Grönland autonóm terület a Dánián belül. 1953-ig Grönland dán gyarmat volt, majd a királyság szerves részévé vált. 1979-ben önállóságot kapott, 2009-ben pedig kiterjesztett autonómiát, amely biztosította a széleskörű önkormányzathoz való jogot.

A külpolitika, a védelem és az állampolgársági kérdések továbbra is Koppenhága hatáskörébe tartoznak, de Grönland kezeli a legtöbb belügyet, beleértve a természeti erőforrásokat, az oktatást, az egészségügyet és így tovább.

Grönland jogilag a dán birodalom része, de „autonóm területnek” tekintik, önrendelkezési joggal; a lehetséges függetlenség kérdését hivatalosan csak Dánia és a sziget lakói közötti kölcsönös megállapodás rendezheti - írta meg a eadaily.com.