Hadgyakorlat Grönlandon

Több európai ország - köztük Franciaország, Németország, Svédország és Norvégia - katonái indultak Grönlandra a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése céljából csütörtökön induló, Arctic Endurance (Sarkvidéki Állóképesség) nevű, Dániával közös hadgyakorlatra.

A kontingenseket egy nappal az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter washingtoni tárgyalása után indították útnak Grönlandra. Párizs, Stockholm, Berlin és Oslo szerdán jelentette be, hogy - felderítőműveletek céljából - katonákat küld a térségbe, Emmanuel Macron francia államfő pedig az X-en hozzátette, hogy további kontingensek mozgósítását tervezi.

Francia hatóságok azt közölték, már mintegy 15 francia katona tartózkodik a szigeten, Olivier Poivre d'Arvor, Franciaország sarkvidékekért és tengeri ügyekért felelős nagykövete pedig újságíróknak erős üzenetnek nevezte a műveletet. „Azt mondták, Európa lassan mozdul, de azért mégsem olyan lassú” - szögezte le a France Inter műsorszórónak adott interjújában.

A lépéssel az országok - mint arról a német védelmi tárca tájékoztatott - Dániának kívánnak segítséget nyújtani a régiós biztonság mélyítésében, beleértve a tengeri megfigyelési képességeket. A minisztérium hozzátette, hogy művelet csütörtöktől szombatig tart és 13, elsősorban felderítésre specializálódott német katona vesz részt benne. Mindeközben Kanada és Franciaország a héten bejelentette: konzulátust nyitnak a sziget fővárosában, Nuukban.