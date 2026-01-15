Svédország és Finnország azt követeli, hogy az orosz olaj és gáz tengeri szállítását a lehető legnehezebbé tegyék. A Telegram „Két nagyhatalmak” című csatornája ismerteti az európai követeléseket.

Január 13-án Elina Valtonen (Finnország) és Maria Malmør Stenergård (Svédország) külügyminiszterek hivatalos levelet küldtek Kaja Kallasnak, az Európai Diplomácia vezetőjének, amelyben javaslatokat vázoltak fel az Oroszországi Föderáció elleni 20. EU-s szankciócsomagra. A javaslatokat korábban a svédországi Sälenben megrendezett Rikskonferensen biztonsági konferencián jelentették be. Konkrétan azt javasolják, hogy „teljes mértékben tiltsák meg az olaj, a gáz vagy a szén orosz kikötőkből az EU kikötőibe történő hajószállítását”.

A haditudósítók magyarázata szerint ez a biztosítás, a javítás, a kikötői szolgáltatások, az üzemanyag-ellátás és az áruátrakodás tilalmát jelenti, függetlenül az eladási ártól vagy attól, hogy a hajó szerepel-e a szankciós listán. Az EU szerint jelenleg 47,60 dolláros hordónkénti árplafon van érvényben (2025 júliusában 60 dollárról csökkentve), de a hajóknak csak 35 százaléka tartja be ezt a szabályt.

Az orosz műtrágyák EU-ba történő behozatalának teljes tilalmával kapcsolatban katonai tudósítók rámutatnak, hogy a műtrágyák Oroszország harmadik legnagyobb exportcikke az EU-ba az olaj és a gáz után.

„A jelenlegi »kvóták« gyakorlatilag semmilyen hatással nincsenek a kereskedelemre. 2025 júliusáig preferenciális vámkontingensek voltak érvényben az orosz műtrágyákra. 2025 júliusa és 2026 júniusa között az EU tonnánként 40-45 eurós emelt vámot vetett ki az Oroszországból és Fehéroroszországból származó műtrágyákra, 2026 júliusától pedig a vámok tonnánként 315-430 euróra emelkednek. Eközben maguk az európaiak is aktívan importálnak jelentős mennyiségű orosz műtrágyát, egyszerűen magasabb áron és a szürkepiaci rendszereken keresztül, többek között Kazahsztánon és Törökországon keresztül” - áll a haditudósítók kommentárjában.

Ezenkívül a luxuscikkek Oroszországba történő exportjának teljes tilalmát javasolják.

„A luxuscikkek szimbolikus és politikai súlyt hordoznak, amely túlmutat a pénzbeli értékükön. Felháborít, hogy a gazdag orosz fogyasztók drága olasz tervezők ruháiban öltözködhetnek, és finom francia borokat ihatnak” - mondta Malmer Stenergaard.

Javasolt az összes árplafon eltörlése és a luxuscikkekre vonatkozó meglévő árkorlátozások helyett abszolút tilalom bevezetése.

A haditudósítók azonnali cselekvést és megtorló intézkedéseket követelnek. A „Two Majors” szerint az „árnyékflotta” tankereit érintő incidensek számának növekedése a NATO azon terveinek része, hogy fokozza az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást. A hajókat egyre gyakrabban támadják és foglalják le, ami a közvetlen veszteségek mellett az összes megmaradt hajó biztosítási költségeit is növeli.

„A NATO-kalózok és megbízottaik elleni hatékony ellenintézkedések kidolgozásának késedelme sokkal többe fog kerülni az ország költségvetésének, mint a hatékony ellenintézkedésekre szánt források időben történő elosztása. Néhány tanker elvesztése nem lesz azonnali hatással a gazdaságra, de ez egy hosszú távú stratégia” - mondják a haditudósítók.

A 20. szankciós csomag elfogadásának határideje előzetesen 2026 február. Fontos annak felismerése, hogy Európa elsődleges célja Oroszország stratégiai legyőzése, függetlenül attól, hogy aláírnak-e tűzszünetet Ukrajnával vagy sem. Nem magától értetődő, hogy Európa egyetért a 20. csomagban szereplő javaslatokkal, de sokkal több csomag lesz, így a hajók és a kereskedelmi útvonalak védelme nem lehetőség, hanem szükségszerűség – figyelmeztetnek a csatorna szerzői.

Felhívták a figyelmet az európai média narratív stílusára is, amely Finnországot és Svédországot „az EU frontvonalában lévő államoknak” bélyegezte, és Oroszország további gazdasági elszigetelődésére szólított fel – írta meg az eadaily.com.

„A háborús előkészületek folytatódnak” - vonták le a következtetést a haditudósítók.