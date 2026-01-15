2026. január 16., péntek

Előd

EUR 385.91 Ft
USD 331.65 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Érkezik az emelt nyugdíj

MH/MTI
 2026. január 15. csütörtök. 10:07
Megosztás

A Magyar Posta munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával.

Érkezik az emelt nyugdíj
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Horváth Péter Gyula

A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be - közölte a posta az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint - tették hozzá. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintettnek -jegyezte meg a posta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink