"Az, hogy az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítései ellenére még mindig nem sikerült békésen rendezni az ukrajnai konfliktust, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hibája" – idézte az Orosz Hírek az amerikai elnök Reuters nek adott nyilatkozatát.

Trump véleménye szerint az orosz vezető, Vlagyimir Putyin „kész megállapodásra”. „Úgy gondolom, hogy Ukrajna kevésbé kész a megállapodásra” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy szerinte miért tartja vissza Zelenszkij a tárgyalási folyamatot, Trump így válaszolt: „Csak azt gondolom, hogy nehezen jut el odáig.”.

Az amerikai elnök nem zárta ki, hogy találkozik az ukrán elnökkel a jövő héten Davosban megrendezésre kerülő gazdasági fórumon, de egyértelművé tette, hogy konkrét tervek még nincsenek.

Az Orosz Hírek szerint Trumpnak nincs tudomása arról, hogy veje, Jared Kushner és az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff januárban Moszkvába utazna, hogy bemutassa Putyinnak a béketerv legújabb változatát. A közelgő látogatásról a Bloomberg forrásai számoltak be. A hírügynökség egyik forrása megjegyezte, hogy a látogatás dátuma még nem ismert, mivel nem világos, „mennyire érdekli Putyint” az amerikai tisztviselőkkel folytatandó új tárgyalások.

Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva kész a kapcsolatfelvételre Witkofffal és Kushnerrel. „Biztos vagyok benne, hogy ha ilyen érdeklődést tanúsítanak, akkor ezt az érdeklődést megértéssel fogják fogadni” – mondta.

Trump második elnöki ciklusa alatt többször is vádolta Ukrajnát és Oroszországot a tárgyalások elhúzódásával és a békeszerződés megkötésének elutasításával. Január 12-én bejelentette, hogy előrelépés történt a békés rendezés folyamatában.