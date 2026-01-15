Dánia nyilvánosságra hozta a tárgyalások eredményeit

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter szerint a dániai és az amerikai képviselők közötti tárgyalások alapvető nézetkülönbségeket tártak fel.

Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette , hogy a NATO-nak segítenie kellene az Egyesült Államoknak Grönland megszerzésében

„Még mindig alapvető nézeteltéréseink vannak. Nem sikerült megváltoztatnunk az Egyesült Államok álláspontját” – mondta a diplomata.

Szerinte a sziget sorsának szentelt Fehér Házban tartott találkozón „őszinte és konstruktív” beszélgetés zajlott, de a felek nem tudtak megegyezni – írta meg a Lenta.ru.

Korábban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a NATO-hoz és Dániához fordult, követelve, hogy „távolítsák el” Oroszországot és Kínát Grönlandról, amelyek állítólag katonai ambíciókat fűznek a szigethez. „Két kutyacsapat nem tudja megcsinálni! Csak az Egyesült Államok képes rá!” – írta.