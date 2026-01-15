2026. január 16., péntek

Előd

Külföld

Azonosítottak egy brit hírszerző tisztet Moszkvában

Az FSZB leplezte le a titkárként dolgozó férfit

MH
 2026. január 15. csütörtök. 9:55
Azonosítottak egy brit hírszerző tisztet, aki beépített ügynökként dolgozott hazája moszkvai nagykövetségén – közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat a TASS hírügynökséggel.

Azonosítottak egy brit hírszerző tisztet Moszkvában
Az FSZB a hatáskörébe tartozó kémelhárítási tevékenységeket is végez
Fotó: AFP/Denis Sinyakov

Az 1980-ban született Gareth Samuel Davis a diplomáciai képviselet adminisztratív és gazdasági osztályának második titkáraként szolgált. Az orosz külügyminisztérium visszavonta akkreditációját, és elrendelte, hogy két héten belül hagyja el Oroszországot. „Moszkva nem fogja eltűrni a területén be nem jelentett brit hírszerző tisztek tevékenységét” – jegyezte meg az FSZB.

Hasonló incidens történt a brit nagykövetségen 2024 őszén. Az orosz hírszerző ügynökségek hírszerzési tevékenységre utaló bizonyítékokat találtak Edward Prior, a diplomáciai képviselet politikai osztályának második titkára, Wilkes munkájában.

A Brit Külügyminisztérium Kelet-Európai és Közép-Ázsiai Igazgatóságán keresztül küldték Moszkvába, és a korábban Oroszországból álcázás céljából kiutasított hat brit hírszerző tiszt egyikét váltotta - adta hírül a Lenta.ru.

