Azonosítottak egy brit hírszerző tisztet, aki beépített ügynökként dolgozott hazája moszkvai nagykövetségén – közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat a TASS hírügynökséggel.

Az FSZB a hatáskörébe tartozó kémelhárítási tevékenységeket is végez

Az 1980-ban született Gareth Samuel Davis a diplomáciai képviselet adminisztratív és gazdasági osztályának második titkáraként szolgált. Az orosz külügyminisztérium visszavonta akkreditációját, és elrendelte, hogy két héten belül hagyja el Oroszországot. „Moszkva nem fogja eltűrni a területén be nem jelentett brit hírszerző tisztek tevékenységét” – jegyezte meg az FSZB.

Hasonló incidens történt a brit nagykövetségen 2024 őszén. Az orosz hírszerző ügynökségek hírszerzési tevékenységre utaló bizonyítékokat találtak Edward Prior, a diplomáciai képviselet politikai osztályának második titkára, Wilkes munkájában.

A Brit Külügyminisztérium Kelet-Európai és Közép-Ázsiai Igazgatóságán keresztül küldték Moszkvába, és a korábban Oroszországból álcázás céljából kiutasított hat brit hírszerző tiszt egyikét váltotta - adta hírül a Lenta.ru.