Az Egyesült Királyság evakuálta diplomatáit Iránból

A közel-keleti helyzet jelenlegi eszkalációja miatt

 2026. január 15. csütörtök. 7:29
Frissítve: 2026. január 15. 10:17
A diplomáciai személyzet evakuálására vonatkozó döntés az iráni biztonsági helyzet alapos értékelése után született. A Daily Mirror korábban egy brit kormánytisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Királyság teheráni nagykövetségét ideiglenesen bezárták.

A közel-keleti helyzet jelenlegi eszkalációja miatt evakuálták az Egyesült Királyság diplomatáit
Fotó: AFP/UGC

A nagykövet és a nagykövetség konzuli osztályának összes alkalmazottját Teheránból a közel-keleti helyzet jelenlegi eszkalációja miatt evakuálták a britek - idézte az Orosz Hírek a The Telegraph című lapot.

Az előzményekhez tartozik, hogy az iráni zavargások december 29-én kezdődtek, miután az iráni riál árfolyamának hirtelen zuhanása erőszakos utcai tüntetéseket váltott ki, és a legtöbb nagyvárosra átterjedtek. A hatóságok 40 rendfenntartó tisztviselő haláláról számoltak be. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter szerint január 8-án fegyveres terroristák jelentek meg a tüntetők között. Az iráni hatóságok Izraelt és az Egyesült Államokat okolták a zavargások szervezéséért.

