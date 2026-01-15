2026. január 16., péntek

Külföld

Áll a bál Ukrajnában

Az áramszünet kellős közepén ugrott össze Zelenszkij és Klicsko

 2026. január 15. csütörtök. 11:43
Kijev polgármestere szívére vette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikus megjegyzéseit.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira
Fotó: AFP/Julien de Rosa; AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Jens Kalaene

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira. Szerinte ő is és az összes városi szolgálat mindent megtesznek annak érdekében, hogy az energiarendszerben kialakult vészhelyzet idején biztosítsák a város működését - írta az Ukrajinszka Pravda cikkére hivatkozva a VG.

Zelenszkij vádjaira a polgármester markánsan kérdezett vissza a bejegyzésében: „Milyen intenzitást nem lát az elnök a kijevi munkában a rendkívüli helyzetben, különösen az elmúlt napokban?”

Klicsko egy kérdéscsomagot is címzett az elnöknek:

  • Amikor a pusztító támadás után a hatezer házból néhány nap alatt körülbelül 400 marad fűtés nélkül?
  • Amikor a közművek dolgozói éjjel-nappal, a januári hidegben javítják az ellenség által megrongált kritikus infrastruktúrát, hogy az embereknek visszajuttassák a fűtést és a vizet?
  • Amikor az energetikusok szintén 24 órában dolgoznak, hogy legalább néhány órára visszajuttassák a világítást a kijevi otthonokba?

A polgármester azt is elárulta, hogy autonóm áramforrásokra kötötték a szociális intézményeket – kórházakat, szülészeteket, idősotthonokat, pszichoneurológiai gondozókat –, a szociális munkások pedig meleg ételt visznek az egyedül élő, fekvőbeteg kijevieknek.

Ezen kívül a melegedőpontokon a dolgozók éjjel-nappal ügyelnek, hogy fogadják a lakosokat, a kritikus infrastruktúra működését generátorokról biztosítják.

Az ilyen kijelentések mindenekelőtt emberek, szakemberek ezreinek önfeláldozó munkáját kérdőjelezik meg. Bár nincs fegyver a kezükben, fáradhatatlan erőfeszítéseikkel ők is a hazájukért küzdenek

- fogalmazott Klicsko.

Klicsko korábban azt tanácsolta azoknak, akiknek van rá lehetőségük, költözzenek vidékre, hogy ne fagyjanak meg áram és fűtés nélkül. Ez a tanács ugyancsak kritikát váltott ki az ukrán vezetés részéről.

Én legalább őszintén beszélek, és figyelmeztetem az embereket a rendkívül nehéz helyzetre. És cseppet sem érdekelnek a népszerűségi mutatók vagy a ködös, valamikori választások

– támadt vissza Klicsko.

Melyiküknek van igaza?

„Ebben a rendkívüli helyzetben én, mint polgármester, és minden városi szolgálat mindent megteszünk azért, hogy fenntartsuk a város életképességét (ahogy a teljes körű háború első napjaiban és heteiben is tettük) - írta meg a Mandiner. Hogy megőrizzük a városlakók egészségét és életét. És ezt fogjuk tenni a jövőben is” – idézte a VG Klicskot.

A polgármester végezetül hozzátette: „Nyilvánosan válaszolok önnek, elnézést érte. Csakhogy az elmúlt négy évben Önnel személyesen, Elnök úr, sajnos egyszer sem találkoztunk...”

