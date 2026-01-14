Külföld
Zöld jelzést kapott a kaukázusi útvonal
Az USA továbbra is támogatja az Azerbajdzsánt Nahicsevánnal Örményországon át összekötő tranzitfolyosó tervét
Örményország és Azerbajdzsán tavaly augusztusban Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök égisze alatt írt alá egy megállapodást, amelynek célja a két ország között évtizedek óta dúló területi konfliktus lezárása.
A megállapodás egy Örményországon átmenő tranzitzóna létrehozását irányozza elő, amely Azerbajdzsánt köti össze nyugatabbra, Örményország, Irán és Törökország között fekvő, Nahicseván nevű exklávéjával. Ez a folyosó, amely Baku régóta hangoztatott követelésének eleget tesz, a „Trump út a nemzetközi békéhez és prosperitáshoz” (TRIPP) nevet kapta.
Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint egy 74 százalékban amerikai tulajdonú vállalatot hoznak létre, amelynek feladata lesz a vasúti és közúti infrastruktúra kiépítése a földsávon.
A projekt lehetővé teszi az amerikai beruházásokat és a „kritikus ásványi anyagok és ritkaföldfémek” amerikai piacra jutását – derült ki a dokumentumból.
„A TRIPP-megállapodás példaként fog szolgálni az egész világ számára, megmutatva, hogyan lehet megnyílni a gazdasági tevékenység és a prosperitás előtt anélkül, hogy bármilyen módon veszélybe sodornánk vagy veszélyeztetnénk szuverenitásunkat és területi integritásunkat” – nyilatkozta Marco Rubio a találkozón.
„Ez jó lesz Örményországnak, jó lesz az Egyesült Államoknak, jó lesz minden érintettnek” – tette hozzá a tárcavezető, kijelentve, hogy a Trump-kormány most „a megállapodás végrehajtásán fog dolgozni”.
Irán régóta ellenzi ezt a folyosót, attól tartva, hogy az elvágja a Kaukázustól, és külföldi jelenlétet eredményez a határain.
Az örmény miniszterelnök, Nikol Pasinján kijelentette, hogy az Azerbajdzsánt Nahicsevánnal összekötő folyosó biztonságát „Örményország, és nem egy harmadik ország” fogja szavatolni.