Zöld jelzést kapott a kaukázusi útvonal

Az Egyesült Államok továbbra is támogatja az Azerbajdzsánt a területileg tőle elkülönülő részével, Nahicsevánnal Örményországon keresztül összekötő tranzitfolyosó tervét – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden az örmény külügyminiszterrel, Ararat Mirzojánnal tartott találkozón.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a sajtóhoz szól, miközben üdvözli Ararat Mirzoyan örmény külügyminisztert (balra) a 2026. január 13-i washingtoni találkozó előtt

Örményország és Azerbajdzsán tavaly augusztusban Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök égisze alatt írt alá egy megállapodást, amelynek célja a két ország között évtizedek óta dúló területi konfliktus lezárása.

A megállapodás egy Örményországon átmenő tranzitzóna létrehozását irányozza elő, amely Azerbajdzsánt köti össze nyugatabbra, Örményország, Irán és Törökország között fekvő, Nahicseván nevű exklávéjával. Ez a folyosó, amely Baku régóta hangoztatott követelésének eleget tesz, a „Trump út a nemzetközi békéhez és prosperitáshoz” (TRIPP) nevet kapta.

Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint egy 74 százalékban amerikai tulajdonú vállalatot hoznak létre, amelynek feladata lesz a vasúti és közúti infrastruktúra kiépítése a földsávon.

A projekt lehetővé teszi az amerikai beruházásokat és a „kritikus ásványi anyagok és ritkaföldfémek” amerikai piacra jutását – derült ki a dokumentumból.

„A TRIPP-megállapodás példaként fog szolgálni az egész világ számára, megmutatva, hogyan lehet megnyílni a gazdasági tevékenység és a prosperitás előtt anélkül, hogy bármilyen módon veszélybe sodornánk vagy veszélyeztetnénk szuverenitásunkat és területi integritásunkat” – nyilatkozta Marco Rubio a találkozón.

„Ez jó lesz Örményországnak, jó lesz az Egyesült Államoknak, jó lesz minden érintettnek” – tette hozzá a tárcavezető, kijelentve, hogy a Trump-kormány most „a megállapodás végrehajtásán fog dolgozni”.

Irán régóta ellenzi ezt a folyosót, attól tartva, hogy az elvágja a Kaukázustól, és külföldi jelenlétet eredményez a határain.

Az örmény miniszterelnök, Nikol Pasinján kijelentette, hogy az Azerbajdzsánt Nahicsevánnal összekötő folyosó biztonságát „Örményország, és nem egy harmadik ország” fogja szavatolni.