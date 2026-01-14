2026. január 15., csütörtök

Külföld

Trump szerint Grönland a tét

Oroszország és Kína is megjelenhet az Északi-sarkvidéken

MH/ MTI
 2026. január 14. szerda. 18:25
A Golden Dome (Aranykupola) rakétavédelmi rendszer kiépítéséhez elengedhetetlen Grönland megszerzése az Egyesült Államok számára – írta Donald Trump szerdán a Truth Social oldalán.

Trump: A NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne
Fotó: AFP/Juliette Pavy

Bejegyzésében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak élen kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet.

„Ha nem kapja meg, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni, márpedig arra nem fog sor kerülni. A NATO katonailag, az Egyesült Államok masszív ereje nélkül nem tudna hatékony erőt vagy elrettentést felmutatni – még a közelében sem lenne. Ezt ők is tudják, és én is tudom” – fogalmazott Trump.

Hozzátette azt is, hogy a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.

„Ennél kevesebbel nem érjük be” – zárta bejegyzését.

