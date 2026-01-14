Külföld
Trump szerint Grönland a tét
Oroszország és Kína is megjelenhet az Északi-sarkvidéken
Bejegyzésében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak élen kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet.
„Ha nem kapja meg, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni, márpedig arra nem fog sor kerülni. A NATO katonailag, az Egyesült Államok masszív ereje nélkül nem tudna hatékony erőt vagy elrettentést felmutatni – még a közelében sem lenne. Ezt ők is tudják, és én is tudom” – fogalmazott Trump.
Hozzátette azt is, hogy a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.
„Ennél kevesebbel nem érjük be” – zárta bejegyzését.