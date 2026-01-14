Trump megfenyegette Grönland miniszterelnökét

Donald Trump amerikai elnök kedden újságírók előtt azzal fenyegette Grönland miniszterelnökét, Jens-Frederik Nielsent, hogy „nagy problémája” lesz. Nielsen korábban megerősítette, hogy Grönland „Dániánál akar maradni”.

Donald Trump Grönland miniszterelnökét, Jens-Frederik Nielsent támadta. Miután az amerikai elnök ismételten kifejezte Grönland iránti igényét, Nielsen megerősítette, hogy Grönland „Dániánál akar maradni”. Amikor Trumpot kedden a washingtoni Joint Base Andrews kormányzati repülőtéren újságírók Nielsen kijelentéséről kérdezték, Trump megfenyegette a politikust.

Trump megfenyegeti Grönland miniszterelnökét, hogy „nagy bajba” fog kerülni

Először egy riporter azt mondta: „Grönland miniszterelnöke ma azt mondta: inkább Dániánál szeretnénk maradni. Ön ezt hogyan értékeli…”

Trump közbevágott: „Ki mondta ezt?”

A riporter ismét: „Grönland miniszterelnöke…”

Az amerikai elnök durván válaszolt: „Nos, ez az ő problémájuk. Ez az ő problémájuk. Én más véleményen vagyok, mint ő. Nem tudom, ki ő. Semmit sem tudok róla, de ez nagy probléma lesz számára.”

Miután Trump ismét fenyegetőzött, hogy át akarja venni az irányítást Grönland felett, Dánia autonóm területén, Grönland és Dánia külügyminiszterei szerdán Washingtonban találkoznak JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, írta a Kárpát Hír.