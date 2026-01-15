Megsértette a feddhetetlenségi törvényt Robert Golob szlovén miniszterelnök azzal, hogy 2022 novemberében két szöveges üzenetet küldött a rendőrség személyi állományával kapcsolatban az akkori belügyminiszternek – állapította meg a szlovén Korrupciómegelőzési Bizottság (KPK). A kormányfő szerdán elutasította a lemondásra felszólító ellenzéki követeléseket, és bejelentette, hogy bíróságon támadja meg a döntést.

A KPK megállapítása szerint Golob az üzenetek elküldésével túllépte hatáskörét, mivel a hatályos jogszabályok egyértelműen rögzítik: a rendőrség irányításával kapcsolatos jogkörök kizárólag a belügyminisztert illetik meg, a miniszterelnöknek közvetlen befolyása nem lehet ezen a területen. A bizottság szerint a kormányfő ezzel megsértette az integritási és korrupciómegelőzési törvényt, mivel eljárása nem kormánydöntésen alapult. A rendőrség személyi kérdései miatt kialakult nézeteltérés nyomán Tatjana Bobnar akkori belügyminiszter 2022 decemberében lemondott tisztségéről.

Tina Divjak, a KPK alelnöke a Szlovén Rádiónak nyilatkozva hangsúlyozta: jogi szempontból nem az üzenetek száma, hanem azok tartalma a döntő. Elmondta, hogy a törvény világosan meghúzza a határt a miniszterelnöki és a miniszteri hatáskörök között, és a KPK-nak nem volt mérlegelési lehetősége az ügyben. Hozzátette: a kormány ugyan tartott egy általános személyzeti áttekintést a ciklus elején, de a rendőrséget érintő konkrét iránymutatás nem született, így Golob üzenetei nem alapultak kormánydöntésen.

A döntés ugyan közvetlen szankciót nem von maga után, de jogkövetkezményekkel járhat: a feddhetetlenségi jogszabálysértést megállapító határozat alapján az érintett személy nem tölthet be tisztséget állami vagyonkezelő testületekben és állami tulajdonú vállalatok felügyelőbizottságaiban. A miniszterelnöknek 30 napja van arra, hogy bíróságon támadja meg a határozatot – magyarázta a KPK alelnöke.

Robert Golob közölte: nem mond le tisztségéről, elutasítva az ellenzék erre irányuló felszólításait, és hangsúlyozta, hogy a KPK döntése félreértelmezi szerepét és az ügy súlyát. Szerinte miniszterelnökként joga van véleményt nyilvánítani a miniszterek felé, és a két üzenet nem jelent törvénysértést. Úgy fogalmazott: legfőbb kötelessége a választók felé fennálló ígéreteinek betartása, a végső ítéletet pedig a választók mondják ki.

A kormányfő megkérdőjelezte a döntés időzítését is, utalva arra, hogy az politikai elszámoltatás benyomását keltheti. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a KPK nem szabott ki szankciót, nem szólított fel lemondásra, és az ügy még nem jogerős. Szlovéniában március 22-én tartanak általános választásokat.

A bizottság visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint az eljárás lezárását a választási kampányhoz időzítették. Divjak szerint az ügy elhúzódását ügyészségi megkeresések és számos eljárási kifogás okozta, és a döntés visszatartása politikai beavatkozást jelentett volna.

A KPK egy másik ügyben is vizsgálja a miniszterelnököt összeférhetetlenség gyanúja miatt. Az eljárás annak tisztázására irányul, hogy Robert Golob megsértette-e a feddhetetlenségi törvényt azzal, hogy élettársával egy olyan horvátországi tengerparti ingatlanban nyaralt, amely egy üzletember és párttársa tulajdonában áll, akit a kormány később két állami kórház tanácsába delegált.