Steve Witkoff bejelentette a gázai béketerv második fázisának kezdetét

A második fázis egyebek között tartalmazza a Hamász palesztin szélsőséges szervezet lefegyverzését, valamint egy átmeneti palesztin kormány munkájának és az övezet újjáépítésének a kezdetét - húzta alá.

„Az Egyesült Államok elvárja, hogy a Hamász maradéktalanul teljesítse kötelezettségeit, beleértve az utolsó halott túsza haladéktalan visszaszolgáltatását. Ennek nem teljesítése komoly következményeket vonna maga után” - írta Witkoff az X-en.

Nemsokkal korábban tették közzé Kairóban a palesztin frakciók tanácskozása végeztével az átmeneti palesztin kormány névsorát. A testületnek kell „haladéktalanul átvennie a Gázai övezetben minden feladatot és kötelezettséget, irányítani a mindennapi életet és az alapellátást” - közölték a résztvevők, amit az al-Kahira News hírtelevízió idézett.

Közös közleményben a Hamász, az Iszlám Dzsihád és más palesztin mozgalmak kijelentették, hogy „támogatják” egy ilyen összetételű bizottság megalakulását és munkájának haladéktalan elkezdését. A rámalláhi székhelyű Palesztin Nemzeti Hatóság szintén közleményben fejezte ki támogatását a testület iránt, ami „tükrözi a Mahmúd Abbász elnök vezette Fatah (mozgalom) álláspontját”.

A palesztin sajtó szerint az átmeneti kormány 14 tagú - egy nő van közöttük -, és Ali Saath vezeti, aki ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben. Jelentések szerint a kabinet egyik tagja sem kötődik a Hamászhoz a béketervnek megfelelően.

Saath korábban a Ciszjordánia egy részét igazgató Palesztin Hatóság kormányának tagja volt. Izrael mindeddig tiltakozott az ellen, hogy a Palesztin Hatóság szerephez jusson a Gázai övezet irányításában.

Noha a második fázis tartalmazza a Hamász lefegyverzését, a terrorszervezet ezt mindeddig elutasította. Pedig a béketerv szerint amnesztiát ígértek a Hamász azon tagjainak, akik elkötelezik magukat fegyverük beszolgáltatása és az Izraellel való békés együttélés mellett.

Szintén részét képezi az elképzeléseknek egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozása, amelynek feladata a rendfenntartás lenne a Gázai övezetben. Ennek pontos összetétele azonban még nyitott.

Ezenfelül Donald Trump amerikai elnök irányítása mellett egy nemzetközi béketanács működne, felügyelve az ideiglenes palesztin kormány és a nemzetközi stabilizációs erő tevékenységét. Utóbbi venné át azon területek ellenőrzését is, ahonnan az izraeli hadsereg alakulatait fokozatosan kivonják.