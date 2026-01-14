Rekordot döntött a szlovák fegyverexport az ukrán megrendelések miatt

Az Oxford Economics adatai szerint Szlovákia a világ egyik leggyorsabban növekvő fegyverexportőrévé vált, a magánszektor szállításai pedig ellensúlyozzák az állami segélyek leállítását.

A 2023 októberében hatalomra került Fico-kormány leállította az Ukrajnának szánt állami katonai segélyeket, mondván, az csupán „elnyújtja a háborút”. A háttérben azonban a magáncégek zavartalanul működnek: a fegyverexport 2024-ben 1,15 milliárd euróra ugrott, ami az ország gazdasági termelésének mintegy 1 százalékát teszi ki. Ez az összeg a duplája a 2023-as adatnak, és tízszerese a 2022-es invázió előtti számoknak.

Igor Melicher védelmi miniszterhelyettes még 2025 augusztusában tisztázta a helyzetet, hangsúlyozva, hogy ez a tendencia „nem a háború, hanem a kereskedelem támogatását” jelzi.

„A szlovák kormány a kiáltványában azt ígérte polgárainak, hogy állami raktárainkból egyetlen golyót sem küld Ukrajnába, és ehhez tartjuk is magunkat. […] De tiszteletben tartjuk a szabad piacot. Ezért a hadiipari cégek korlátozása meglehetősen képmutató lenne a részünkről”

A növekedés üteme tekintetében Szlovákia olyan nagy exportőröket előzött meg, mint az Egyesült Államok, Lengyelország vagy Csehország. A SME hírportál becslései szerint a fegyverkivitel a tavalyi évben akár a GDP 1,7–2 százalékát is elérhette.

A gazdasági pragmatizmus mellett a politikai ellentétek továbbra is élesek. Mark Rutte NATO-főtitkár a közelmúltban jelezte: az Egyesült Államok és Magyarország mellett Szlovákia is azon szövetségesek közé tartozik, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozását, gyakorlati akadályokat gördítve a folyamat el - írja az UNIAN alapján a KárpátHír