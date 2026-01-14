2026. január 14., szerda

Előd

Vita a demográfiáról
Putyinék saját légvédelmi rakétája boríthatta lángba az orosz várost

Tűz keletkezett egy városi ipari létesítményben

 2026. január 14. szerda. 12:11
Egy éjszakai ukrán dróntámadás két tüzet okozott egy ipari létesítményben, négy ember megsérült és lakóépületeket rongált meg a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötővárosban.

Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Vladimir Aleksandrov

A The Kyiv Independent ugyanakkor úgy tudja, hogy ugyan valóban dróntámadást indított Ukrajna az orosz kikötőváros ellen, azonban az egyik lakóépületet ért találatot egy orosz légvédelmi rakéta okozta.

A Reuters szerint a drónok által eltalált létesítmény egy festékbevonógyár lehet - írja a Mandíner.

Jurij Szljusar, az oroszországi Rosztovi terület kormányzója elmondta, hogy négy ember, köztük egy négyéves gyermek sérült meg, amikor a lelőtt dróno törmelékei megrongálták lakásaikat.

Tájékoztatása szerint minden sérültet kórházba vittek, arról azonban nem adott információt, hogy melyik ipari létesítményt érte a találat, írják.

