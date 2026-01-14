Külföld
Putyinék saját légvédelmi rakétája boríthatta lángba az orosz várost
Tűz keletkezett egy városi ipari létesítményben
A The Kyiv Independent ugyanakkor úgy tudja, hogy ugyan valóban dróntámadást indított Ukrajna az orosz kikötőváros ellen, azonban az egyik lakóépületet ért találatot egy orosz légvédelmi rakéta okozta.
A Reuters szerint a drónok által eltalált létesítmény egy festékbevonógyár lehet - írja a Mandíner.
Jurij Szljusar, az oroszországi Rosztovi terület kormányzója elmondta, hogy négy ember, köztük egy négyéves gyermek sérült meg, amikor a lelőtt dróno törmelékei megrongálták lakásaikat.
Tájékoztatása szerint minden sérültet kórházba vittek, arról azonban nem adott információt, hogy melyik ipari létesítményt érte a találat, írják.