Putyinék saját légvédelmi rakétája boríthatta lángba az orosz várost

Egy éjszakai ukrán dróntámadás két tüzet okozott egy ipari létesítményben, négy ember megsérült és lakóépületeket rongált meg a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötővárosban.

A The Kyiv Independent ugyanakkor úgy tudja, hogy ugyan valóban dróntámadást indított Ukrajna az orosz kikötőváros ellen, azonban az egyik lakóépületet ért találatot egy orosz légvédelmi rakéta okozta.

A Reuters szerint a drónok által eltalált létesítmény egy festékbevonógyár lehet - írja a Mandíner.

Jurij Szljusar, az oroszországi Rosztovi terület kormányzója elmondta, hogy négy ember, köztük egy négyéves gyermek sérült meg, amikor a lelőtt dróno törmelékei megrongálták lakásaikat.

Tájékoztatása szerint minden sérültet kórházba vittek, arról azonban nem adott információt, hogy melyik ipari létesítményt érte a találat, írják.