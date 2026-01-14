Orbán Viktor az Ukrán óriáshitelről

Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon, reagálva a brüsszeli bizottság szerdán bemutatott és elfogadott tervére.

A miniszterelnök hozzátette: aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, „azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak”

A miniszterelnök hozzátette: aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, „az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel”.

A kormányfő arról is írt: aki szerint Ukrajna „lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok „megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról”, mint például „a kijevi aranyfajansz”.

Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, „azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak”.

„A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni” – írta a kormányfő bejegyzésében.

A "brüsszeli háborús terv" finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját.

"Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is" - fűzte hozzá.

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy "a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se".

Hozzátette: "ha beadnánk a derekunkat", akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem "a brüsszeli hadisarcról" szólna.

"Ezt nem engedhetjük" - emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak.

"Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk" - mondta.