Németország is katonákat küld Grönlandra
Egy kis felderítő osztagot
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
A német katonák Grönlandba küldése csütörtökön, január 15-én kezdődhet, közölték a lap forrásai a szövetségi kormányból és a Bundestagból. Dánia január 13-án már bejelentette, hogy jelentősen megerősíti jelenlétét a szigeten - számolt be róla az oroszhirek.hu.
Svédország és Norvégia is katonákat küld, közölték az országoknak a hatóságai. A Bild szerint a kontingens növelését Dánia koordinálja.
Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonságának biztosításához szükséges, az amerikai hódítás folyamatát a NATO-nak kell vezetnie – jelentette ki korábban Donald Trump amerikai elnök.