Németország is katonákat küld Grönlandra

Németország úgy döntött, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra – írja a Bild német és skandináv forrásokra hivatkozva. Egy kis felderítő osztagról van szó, amely a Bundeswehrhez tartozik.

A német katonák Grönlandba küldése csütörtökön, január 15-én kezdődhet, közölték a lap forrásai a szövetségi kormányból és a Bundestagból. Dánia január 13-án már bejelentette, hogy jelentősen megerősíti jelenlétét a szigeten - számolt be róla az oroszhirek.hu.

Svédország és Norvégia is katonákat küld, közölték az országoknak a hatóságai. A Bild szerint a kontingens növelését Dánia koordinálja.

Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonságának biztosításához szükséges, az amerikai hódítás folyamatát a NATO-nak kell vezetnie – jelentette ki korábban Donald Trump amerikai elnök.