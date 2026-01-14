Nem az egyesülés, az EU csatlakozás a célja Moldáviának

Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastnak kijelentette, ha népszavazást írnának ki Románia és Moldávia egyesülésének kérdéséről, akkor ő személy szerint az egyesülés mellett voksolna. Sandu ugyanakkor hangsúlyozta a különbséget a személyes meggyőződés és a jelenlegi politikai realitások között - írja a kolozsvári Főtér.

Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a politikus két közismert brit újságíróval, Rory Stewarttal és Alastair Campbell-lel, a népszerű The Rest is Politics podcast házigazdáival beszélgetett. Az interjúban érintették Moldova szovjet múltját, a román nyelv túlélését a kommunista elnyomás alatt, valamint a nyolcvanas évek végének nemzeti újjászületési mozgalmait is. Sandu felidézte a rendszerváltás időszakát is, amikor több százezer ember vonult az utcára Chișinăuban. Úgy vélte, a nemzeti újjászületés hevében valószínűleg meglett volna a támogatottság az egyesüléshez, de népszavazás hiányában ez örökre a történelem egyik függő kérdése marad.

Sandu kifejtette, Moldova lakosságának többsége nem támogatja a Romániával való egyesülést, ezzel szemben az EU-s csatlakozás hatalmas népszerűségnek örvend. Az államfő szerint jelenleg utóbbi a reálisabb célkitűzés, amely segít megvédeni az ország szuverenitását és demokratikus berendezkedését a külső, főként Oroszország felől érkező fenyegetésekkel szemben.