Lemondott a görög polgári légi közlekedési hatóság vezetője

Benyújtotta lemondását Jorgosz Szaunatszosz, a görög polgári légi közlekedési hatóság (HCAA) vezetője Hrísztosz Dímasz miniszternek a hó elején kialakult többórás, több száz repülőjáratot érintő leállás miatt, amely az összes görög repülőteret érintette – jelentette be szerdán a közlekedési és infrastrukturális ügyekért felelős görög minisztérium közleményben.

Görögországban január 4-én, helyi idő szerint reggel 8:59-kor bénult meg országszerte a légi közlekedés, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek, ami csak az athéni repülőtéren több ezer utast érintett. A forgalom napközben újraindult, de jelentős késések alakultak ki.

Az athéni ügyészség által másnap létrehozott, az európai légiforgalmat szervező és ellenőrző szervezet (Eurocontrol) képviselőjét is magába foglaló vizsgálóbizottság jelentése szerint a leállást az eddig működtetett hangkommunikációs rendszer elavult technológiája és annak eddig nem tapasztalt, példátlan meghibásodása okozta.

Foivosz Kaperonisz, a görög légiforgalmi irányítók szövetségének igazgatósági tagja közölte, hogy emiatt „a légiforgalmi irányítók láthatták a repülőgépeket a radaron, de a pilótákkal nem tudtak beszélni”; így amennyiben „két repülőgép ugyanazon a pályán és egymással szemben haladt volna, az irányítók nem tudtak volna utasításokat adni nekik”.

A HCAA közlése szerint a jeladók „véletlen jelkibocsátásba” kezdtek, ami folyamatos jelzajt okozott, de a vizsgálóbizottság kedd este kiadott jelentése szerint „nem találtak bizonyítékot kibertámadásra vagy rosszindulatú külső beavatkozásra, így a repülésbiztonság nem sérült”.

A vizsgálóbizottság javaslata szerint új kommunikációs technológiával kell ellátni az athéni nemzetközi repülőteret. Kiemelték, hogy a már folyamatban lévő, 300 millió eurós, a digitális adók telepítését is magába foglaló infrastrukturális korszerűsítés során fel kell gyorsítani az áttérést az IP-telefóniára (VoIP), illetve az új hang- és rádiókommunikációs rendszer (VCS/RCS) telepítését.

Az athéni repülőtér jelenlegi kommunikációs rendszerét 1999-ben állították üzembe. A leállást követően Konsztantinosz Kiranakisz közlekedési miniszterhelyettes elismerte, hogy azt már „évtizedekkel ezelőtt” korszerűsíteni kellett volna; az Európai Bizottság pedig az Európai Unió Bíróságához fordult az eset kapcsán, azzal vádolva Görögországot, hogy 2020 óta nem hajtotta végre a teljesítményalapú navigációs eljárások kidolgozásához szükséges intézkedéseket.

A HCAA vezetőjének lemondására a légiforgalmi irányítók egy közleményben úgy reagáltak, hogy a „vizsgálati jelentés egyértelműen rávilágít a HCAA-n belül uralkodó adminisztratív káoszra és az együttműködés hiányosságaira, ami abban is megmutatkozott, hogy a meghibásodást többórás késéssel tudták diagnosztizálni”.